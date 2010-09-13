Artık yeraltında sigara içebilecekler

T24 - 40 güne yakın bir süredir yerin 700 metre altında bulunan Şilili madencilerin talepleri kabul edildi, artık göçük altında sigara içebilecekler.



Şili'de, 5 Ağustos'tan bu yana yerin 700 metre altında kurtarılmayı bekleyen madencilere sigara içme izni verildi.



Sağlık yetkilileri daha önce içerideki havayı kirleteceği gerekçesiyle madencilerin sigara içmesine izin vermiyordu.



Fakat şimdi havalandırma sisteminin iyileştirildiği ve içeriye yukarıdan daha fazla temiz hava pompalanabildiği belirtiliyor.



33 madenciye, 10 santimetre genişliğindeki havalandırma borusundan günde toplam 2 paket sigara gönderilecek.



Madencilere daha önce sigara yerine nikotin yamaları ve nikotinli çiklet gönderiliyordu.

Alkol talepleri reddediliyor



Mahsur madencilerin, sık sık tekrarladıkları alkol talepleri reddediliyor.



Bu arada, bakır madeninde mahsur kalan işçilerin yukarı çıkarılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar da devam ediyor.



Dev sondaj makineleri iki farklı delik açıyor. Bu çalışmaların iki ay sürmesi bekleniyor.



Şimdiye kadar her iki makine de 260 metre derinliğe ulaştı. Birkaç gün önce iki makine de bozulmuş, sonradan biri tamir edilmişti.



Daha güçlü üçüncü bir sodaj aletinin 10 gün içinde devreye sokulması bekleniyor.



5 Ağustos'ta göçük altında kalan madencilerle 17 gün sonra temas kurulabilmişti. Hayatlarından umut kesilen madencileri küçük bir sığınağa ulaşarak hayatta kalmayı başarmışlardı.



Madencilerin aileleri yukarıda "umut kampı" adını verdikleri çadırlarda bekliyor.





