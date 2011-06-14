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Artık 'ucube'den eser kalmadı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ucube'' benzetmesi yaptığı 24.5 metre yüksekliğinde olan ve yüzleri birbirine dönük iki insan şeklindeki ''İnsanlık An

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ucube'' benzetmesi yaptığı 24.5 metre yüksekliğinde olan ve yüzleri birbirine dönük iki insan şeklindeki  ''İnsanlık Anıtı'', 26 Nisan'da kesilmeye başlanmıştı.

272 bin liralık yıkım ihalesini alan Afşin İnşaat'ın görevlendirdiği taşeron firma anıtın yüzde 70'ini parçalar halinde keserek indirdi.

Ancak geçen zamanda hak ettikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle çalışmayı durdurdu.



Bunun üzerine Afşin İnşaat, kompresörlü kepçe kiraladı ve anıtı keserek indirmek yerine, geriye kalan yüzde 30'luk kısmı parçalayarak yıkımı tamamladı.

İnsanlık Anıtı'nın altındaki kültür varlığı olarak tescilli olan Timur Paşa Tabyası ise hala çevredeki çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Anıt, Kars'ı kuşbakışı gören üçler tepesi mevkiine dönemin AKP'li Belediye Başkanı Naif Alibeyolu tarafından heykeltraş Mehmet Aksoy'a yaptırılmıştı. 



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