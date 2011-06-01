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Dünya

Artık Twitter'ın da 'follow' tuşu var!

Sitelere konulmaya başlayan 'follow' tuşu Twitter ile harici siteler arasında ciddi trafik alışverişi yaratacak.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Sitelere konulmaya başlayan 'follow' tuşu Twitter ile harici siteler arasında ciddi trafik alışverişi yaratacak.

Twitter, kullanıcılarına şirket ve bireylerin sitelerindeki Twitter bildirimlerine abone olabilecekleri bir ‘Follow’ butonu sunmaya başladı. Site ‘follow’ tuşuyla, birebir örtüşmese de, harici site entegrasyonu ve çapraz trafik yaratma anlamında Facebook’un ‘beğen’ tuşuna ciddi rakip olacak.  



Önceden website yayınlayıcılarının, kullanıcıları Twitter’daki hesaplarına yönlendirmeleri gerekiyordu. Bu yeni özellik, yayıncıları mutlaka sitelerindeki ‘Follow us’ butonlarını çoğaltmaya teşvik edecektir çünkü takipçilerini site-dışına yönlendirmelerine gerek kalmayacak. 

Kullanıcılar yine de takip edip etmemeye karar vermeden önce ‘Follow’ butonunun yanındaki kullanıcı adına tıklayarak kullanıcı profiline göz atabiliyor olacak. 

Siz de kendi sitenize buradan bir ‘Follow’ butonu ekleyebilirsiniz.




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