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Artık Türk bayrağının adı değiştirilsin!

Katıldığı bir televizyon programında konuşan gazeteci Hilal Kaplan Türk bayrağının adının değiştirilmesi gerektiğini söyledi

28 Mart 2013 23:27

A Haber'de yayınlanan Her Yöne 80 dk programında Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları için yapılan "Türk bayrağı yoktu" tartışması ele alındı.

Nevruz'un hiçbir zaman Milli Bayram olarak kutlanmadığını belirten Hilal Kaplan Diyarbakır'da Türk Bayrağı açılmaması tartışmalarına değinerek, "Herkesin cebinde zaten Türk Bayrağı var artık bu Türk Bayrağı'nın isminin değişmesi de gündeme gelmeli mesela Sayın Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi "Devlet Bayrağı" olabilir" diyerek çok tartışılacak bir açıklamanın altına imza attı

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