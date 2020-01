Artık turistler Munzur Dağları'nda gezi turlarına katılıyor, halay çekiyor

Tunceli'nin Ovacık İlçesi ile Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda yıllarca terör olaylarının görüldüğü Haramidere Geçidi'ne gezi turu düzenlendi.

'Çözüm süreci'nin başlaması ardından, Dersim Gezginler Grubu üyelerinin Tunceli'ye başlattığı gezi turları devam ediyor. Daha önce Rabat Vadisi ile Pertek İlçesi'nde Keban Baraj Gölü'nde düzenlenen 'Mavi Tur' ardından tatilciler bu kez, Munzur Dağları'ndaki Haramidere Geçidi'ne ilk kez gitti.

Rabat’a da turist akını yaşınıyor

Ferit Demir’in Milliyet’teki haberine göre, bazı bölgelerde 1500 metrelik derinlik ve 5 kilometrelik uzunluğa sahip Haramidere Geçidi, yıllarca PKK ve diğer sol örgütler tarafından kamp ve kış üstlenmesinde kullanıldı.

Türkiye'nin en sarp bölgesi olarak bilinen Haramidere Geçidi'nin çok dar olması ve yüzlerce mağarayı bulundurması nedeniyle terör örgütlerinin sığınma alanları olarak kullanıldığı belirtildi.

Sivillerin yıllarca yakınından bile geçemediği Haramidere Geçidi, son günlerde doğa gezginlerinin uğrak yeri oldu.

Silahların susması ve çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte, Dersim Gezginler Grubu bu kez Haramidere Geçidi'ne yaklaşık 100 ziyaretçiyi götürdü. Yaklaşık 100 kişilik kafile, Ovacık ile Erzincan arasında bulunan Haramidere Geçidi'ne gelerek, buradaki otantik ortamı gezme, görme fırsatı buldu. Yıllarca sivillerin girmediği ve günlerce çatışmaların sürdüğü Haramidere Geçidi'ne gelenler saatlerce geçit içindeki güzellikleri keşfetmeye çalıştı. Geçidin dar olması nedeniyle burada hareket etmekte zorlanan ziyaretçiler, geçidin hala karla kaplı olduğu taban kısmında daha rahat hareket etti. Ağustos ayına kadar bölgede kalan kar kütleleri üzerinde turistler halaylar çekti.



Dersim Gezginler Grubu adına konuşan Gündoğan Çağ, Haramidere Geçidi'ne 30-40 yıldan beri sivillerin giremediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu geçide 30-40 yıldır siviller giremiyordu. Son derece tehlikeli ve sarp geçidin içi inanılmaz güzel. Her yer şelale ve çiçek tarlası gibi, inanılmaz sarp bir yapısı var ve güzellikler birbirini takip ediyor. Her bölgesi farklı güzellik barındırdığı için tam bir saklı cennet. Yakın zamana kadar burayı silahlı örgüt mensupları kullanıyordu. Şimdi barış süreci geldi ve her şey daha güzel oldu mutluyuz.”