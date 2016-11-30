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Dünya

Artık Trump'ın tek 'işi' başkanlık olacak!

Anayasa hukukçuları ve etik uzmanları Trump'ı milyarlarca dolarlık işlerini bırakmadığı gerekçesiyle eleştiriyordu

30 Kasım 2016 20:18

ABD'nin 36. başkanı olarak seçilen milyarder iş adamı Donald Trump, Başkan olarak göreve başladıktan sonra diğer 'tüm işlerini bırakacağını' duyurdu.

Anayasa hukukçuları ve etik uzmanları tarafından sahip olduğu milyarlarca dolarlık işlerini bırakmadığı için eleştirilen Trump, Twitter'dan sürpriz bir açıklama yaptı.
 
Trump, başkan olduktan sonra tüm işlerini bırakacağını duyurdu. Trump, Twitter hesabındaki mesajında "ABD'yi yeniden güçlü yapmak için ülkeyi yönetme görevine odaklanmak üzere sahip olduğum tüm büyük işleri bırakacağımı tartışmak amacıyla 15 Aralık'ta çocuklarımla birlikte New York'ta büyük bir basın toplantısı yapacağım" dedi.

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