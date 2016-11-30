Artık Trump'ın tek 'işi' başkanlık olacak!

ABD'nin 36. başkanı olarak seçilen milyarder iş adamı Donald Trump, Başkan olarak göreve başladıktan sonra diğer 'tüm işlerini bırakacağını' duyurdu.

Anayasa hukukçuları ve etik uzmanları tarafından sahip olduğu milyarlarca dolarlık işlerini bırakmadığı için eleştirilen Trump, Twitter'dan sürpriz bir açıklama yaptı.



Trump, başkan olduktan sonra tüm işlerini bırakacağını duyurdu. Trump, Twitter hesabındaki mesajında "ABD'yi yeniden güçlü yapmak için ülkeyi yönetme görevine odaklanmak üzere sahip olduğum tüm büyük işleri bırakacağımı tartışmak amacıyla 15 Aralık'ta çocuklarımla birlikte New York'ta büyük bir basın toplantısı yapacağım" dedi.