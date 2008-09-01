Artık TMSF batan bankayı devralmamalı

Tevfik Bilgin: “ABD’de ve Avrupa’da batması muhtemel ve risk yaratacak kadar büyük bankalara bu sefer sahip çıkılmayacak. TMSF de bu gelişmeyi örnek almalı.”



Fortune Dergisi’ne konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, ABD’de ve gelişmiş ülkelerde bir ya da birkaç büyük bankanın batacağını, krizin böylece dibinin görüleceğini söyledi.

Fortune Dergisi’nin Eylül sayısında Tevfik Bilgin’le gerçekleştirilen özel bir röportaja yer verildi.

BDDK Başkanı, söyleşide, ABD’de başlayan ve tüm dünyaya yalına mortgage krizinin boyutlarını değerlendirdi ve geleceğe yönelik tespitlerde bulundu.



Kurallar yıkılıyor



Mali piyasalarla ilgili kurumların koordineli çalışmamasının sonuçlarıyla ilgili olarak ABD’deki krizin örneğini veren Bilgin’e göre, “Too big too fail” kuralı bu defa çalışmayacak. Yani “batamayacak kadar büyük” diye düşünülen, diğer bir deyişle batması halinde sistemin riske edileceğinden korkularak kurtarılması düşünülen banka ya da bankalara bu defa sahip çıkılmayacak.

Bilgin, “İsim vermeyeyim ama dünyada hiç ummadığımız bankaların sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 8’in altına inmiş durumda. Bankacılarımız bu bankaları çok iyi biliyorlar, durumu da iyi analiz ediyorlar” dedi.



Artık tasfiye hükümleri çalıştırılsın



ABD’de krize karşı tedbirler geliştirmek durumunda kalınacağını savunan Tevfik Bilgin, bu tedbirleri “kurumların riskleri görüp birbiriyle paylaşma ve etkin çözüm üretmesine yönelik yasal ve örgütsel altyapı” olarak nitelendiriyor. Bilgin, açılacak bu yeni yolun Türkiye’ye de taşınması gerektiğine işaret ediyor.



Bilgin, 3-4 yıl önce dile getirdiği “Batan bankalar fona alınmasın”, “Sigorta prim yönetimi kamu otoritesinden ayrılsın” gibi benzeri görüşlerini yineliyor. “Peki batan banka fona devredilmesin de iflas mı etsin?” sorusunu Bilgin, şöyle yanıtlıyor: “Hayır. Tasfiye hükümleri çalıştırılsın.” Bilgin’in ifadeleri ile bundan sonra herhangi bir banka batacak hale gelirse, TMSF bu bankayı devralmamalı. “Kurtarma”, “başka bir oyuncuya devir”, “tasfiye” benzeri diğer yöntemler de kullanılabilmeli.

