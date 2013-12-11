'Artık 'su akar Türk bakar' yok; Artık 'su akar Türk yapar' var'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını belirterek, “Artık ‘su akar Türk bakar’ yok. Artık ‘su akar Türk yapar.’ İşletme aldığımız 76 adet içme suyu tesisiyle 41 milyon kişiye içme suyu sağladık. 36 projenin inşaatları devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında 18 milyon kişiye daha ilave içme suyu sağlamış olacağız” dedi

Başbakan Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapımı tamamlanan 113 eserin toplu açılışını yaptı. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan, son 11 yılda su, ormancılık, tabiat koruma ve meteoroloji alanında Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerini, yatırımlarını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"11 yılda 268 adet barajı ülkemize kazandırdık. Bunların içerisinde ülkemizin gururu dev barajlar var. 81 ilimiz için hazırladığımız içme suyu eylem planı ile illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlandı. İşletmeye aldığımız 76 adet içme suyu tesisiyle takriben 41 milyon kişiye içme suyu sağladık. 36 projenin inşaatı devam ediyor, bu projeler tamamlandığında yaklaşık olarak 18 milyon kişiye daha ilave içme suyu sağlamış olacağız. Son 11 yılda 20 milyon dekar araziyi suya kavuşturduk, toplam sulanan alanı 60 milyon dekara ulaştırdık. Sulama yatırımları sayesinde ülkemiz tarımda dünyada ilk 7'ye yükseldi. 59 yılda 486 gölet tamamlanmışken, biz '1000 günde 1000 gölet' projesini başlattık ve sürdürüyoruz.

'Cumhuriyet'in en büyük içme suyu projesi'

Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük içme suyu temin projesi olan Melen sisteminin birinci aşamasını geçen yıl resmen hizmete sunduklarını hatırlatarak, "Hizmet yerine laf üretenler, oturdukları yerden bizleri eleştirenler, karada yol yapamazken biz denizin atlından tünel açıyoruz" dedi.

Hazreti Mevlana'nın "Kamil O'dur ki koya dünyada bir eser / Eseri olmayanın yerinde yeller eser" deyişini hatırlatan Başbakan Erdoğan, "Onun için biz, gecemizi gündüzümüze kat eser üretmeye, eser inşa etmeye kendimizi adadık ve bu yolda devam ediyoruz. Başkaları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru bir cumhuriyetçilik yapmıyoruz. Hamaset değil, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz" diye konuştu.

'Adım adım 2023'e'

2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, 2023 vizyonunu adım adım gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizdi. Erdoğan, “İşte dün son çeyreğin biliyorsunuz büyüme oranları açıklandı ve Türkiye dünyadaki birçok devi geride bırakarak ilklerin içinde yer aldı. 4’te 4’lük büyüme hızıyla. 2002 sonunda başlattığımız medeniyet yürüyüşüyle geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. İnşallah sizlerin desteğiyle, sizlerin talep ve arzularınız doğrultusunda Türkiye’yi bugün bulunduğu seviyelerden çok daha yükseğe taşıyacağız” dedi.

'Adnan Menderes Barajı'da bize nasip oldu'

"İşte Çine Adnan Menderes Barajı, hamdolsun onu da tamamlamak bize nasip oldu. Aydınlı kardeşlerimiz iyi bilir, Aydın asırlardan beri suya hasretti, Aydınlılar ilk defa 1869 yılında dönemin padişahı Abdülaziz'e yerleşim yerlerine bir baraj yapılması talebinde bulunmuşlardı. Ancak bu talepleri ne Abdülaziz ne de ondan sonraki padişahlar tarafından karşılanamadı. Aradan 5 padişah geldi geçti, Osmanlı dönemi sona erdi, Cumhuriyet kuruldu, aradan 59 hükümet geldi geçti. Hepsi bu projeyle ilgilendi, rahmetli Adnan Menderes de bunu gerçekleştirmenin hayalini kurmuştu, ancak olmadı gerçekleşmedi. Kendi sınıfında Avrupa'nın en yüksek, dünyanın 5. barajı, Türkiye'nin haklı gururu Çine Adnan Menderes Barajını tamamlamak hamdolsun o da bize nasip oldu. İşte asırlık rüyayı o barajı 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete bizzat gittik ve açtık. Rahmetli Menderes'in hatırasına sahip çıkarak, adını da Çine Adnan Menderes Barajı koyduk."

'Artık 'su akar Türk yapar''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 113 tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesiminden önce 5 ayrı noktaya canlı bağlantı yapıldı. Şanlıurfa’ya yapılan bağlantı sırasında Başbakan Erdoğan, “Artık ‘su akar Türk bakar’ yok. Artık ‘su akar Türk yapar” dedi.

'Borulardan aynı Reno'yu geçirme artık'

İzmir'deki isale hattının, yerel yönetim tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Kendileri yapamadıkları için bizler yapmak durumunda kaldık. Şimdi atık su arıtma tesisini de yapamadılar herhalde. Bu iş de bizim başımıza kalacak" ifadesini kullandı.

İzmir'de yapılan isale hattının bulunduğu bölgeyle kurulan canlı bağlantıda, döşenen boruların genişliğini göstermek amacıyla borulardan geçirilen Renault Toros marka otomobili görünce gülmeye başlayan Başbakan Erdoğan, "Veysel hoca (Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) İSKİ Genel Müdürlüğü’nden beri böyle Reno’yu geçirmeye bu borulardan bayılıyor. O zamanda yine aynı şeyi yapmıştı. Artık bunda geçirmeyelim. Buradan artık çok daha farklı araçlar geçsin” dedi.

Başbakan Erdoğan, Bakan Eroğlu’nun boruların içinden geçirdiği arabanın müzede durduğunu kaydetti.

Canlı bağlantıların yapılmasının ardından Başbakan Erdoğan, 113 tesisin açılışını toplu olarak gerçekleştirdi.