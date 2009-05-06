‘Artık şirketin kasası, patronun cebi olmayacak’

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşma sürecinde bulunan Türk Ticaret Yasa Tasarısı'nın, yeni bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.



Kanun ile gelecek sistemin, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ortaya çıkaracağını belirten Çağlayan "Artık Türkiye'de şirketin kasası, patronun cebi olmaktan çıkacak" dedi.



Çağlayan, Kolejli İşadamları Derneği tarafından düzenlenen, Türk Ticaret Yasa Tasarısı konulu seminerde yaptığı konuşmada, tasarının Türkiye'nin geleceğini tasarlayacak, ticari hayatına yeni yön verecek, Türkiye için uluslararası açıdan, globalleşme noktasında çok önemli bir mihenk taşı olacağını söyledi.



Türk Ticaret Kanunu'nun yarım asırdan fazla yürürlükte olduğunu ancak bugün Türkiye'nin ticaret hayatı ile çok fazla uyum gösteremediğini kaydeden Çağlayan, yeni kanunun devrim mahiyetinde olduğunu belirtti.



Çağlayan, Türkiye'de A.Ş kurmak için 5 ortak zorunluluğu bulunduğunu, bunun zaman zaman büyük zorluklar getirdiğini kaydederek, yeni kanunla bu zorunluluğun ortadan kalktığını, tek kişinin dahi şirket kurabileceğini belirtti.



Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına, katılınamaması durumunda, vekiller vasıtasıyla toplantılara katılınabildiğini bundan sonra ise söz konusu toplantılara elektronik ortamda katılınabileceğini anlatan Çağlayan, ister limited, ister anonim şirket olsun tek kişilik yönetim kurulunun da olabileceğini kaydetti.



Çağlayan, şirketlerdeki murakıpların yerine bağımsız denetimin alacağını belirterek, bu sistemin kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ortaya çıkaracağını bildirdi.

Şirketlerin web sayfalarının bulunacağını, ortakların kim olduğunun ve ortakların mal varlıklarının görülebileceğini ifade eden Çağlayan, artık Türkiye'de şirketin kasasının patronun cebi olmaktan çıkacağını söyledi.



"Hedefimiz ilk 10 büyük ekonomi arasına girmek"



Bakan Çağlayan, Türkiye'nin dünyanın 17. büyük, Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi olduğunu belirterek, küresel krize rağmen Türkiye'nin otobüs üretiminde Avrupa'nın birincisi olduğunu, Avrupa'da kullanılan her 2 televizyondan bir tanesinin Türkiye'de yapıldığını anlattı.



Türkiye'nin 132 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın yüzde 90'ının sanayi mamullerinin oluşturduğunu anlatan Çağlayan, Türkiye'nin 2023'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefinin bulunduğunu söyledi.



Bakan Çağlayan, toplantının Kolejli İşadamları Derneği tarafından düzenlenmesi nedeniyle, kendisiyle ilgili anılarını da anlattı.



Kendisinin 5 kardeşi olan, 7 nüfuslu bir aileden geldiğini belirten Çağlayan, maddi yetersizlik nedeniyle eğitimini devlet okulunda sürdürdüğünü, bu süreçte kolejlileri kıskanmadığını, ama imrendiğini kaydetti.



Çağlayan, çocukluk döneminde converse ayakkabıların çok havalı olduğunu ve kendisinin de almak istediğini belirterek, hayatta bir gün zengin olursa kendisine mutlaka bir converse ayakkabısı alma hedefi koyduğunu da anlattı. Çağlayan, "Gerçi şu anda 52 yaşındayım ama hala bir converse ayakkabı almadım" dedi.



Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de tasarının iş hayatını düzenleyen bir kanun olacağını belirterek, kanunun yeniden yapılandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Özdebir, kanun ile şirketlerin daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir olmasının sağlanacağını belirterek, şirketlerdeki şekil şartlarının azalacağını söyledi.

