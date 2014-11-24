'Artık Prandelli'nin arkasında olmam, ama sözleşmesine baksanız kafayı yersin'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Cesare Prandelli’nin sözleşmesinde çok ağır tazminat maddeleri bulunduğunu belirterek, “Ünal Aysal hocaya ‘dört ülkede takım kuracağız, her sene birini çalıştıracaksın’ demiş. Prandeli’nin sözleşmesine baksanız kafayı yersiniz” dedi.

Albayrak, teknik direktör Cesare Prandelli ve takımın durumu hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. 360 TV’deki Telegol programına telefonla bağlanan Albayrak, eski başkan Ünal Aysal’ın Prandelli ile çok ağır tazminat talepleri içeren bir sözleşme yaptığını ve İtalyan teknik adama inanılmaz vaatlerde bulunduğunu söyledi. Abdurrahim Albayrak’ın açıklamaları şöyle:

‘Prandelli'nin arkasında olmam zor’

-Galatasaraylı taraftarlar protestoda yerden göğe kadar haklıdır. Oynanan futboldan kesinlikle memnun değilim. Şu şartlarda Prandelli'nin arkasında olmam zor. İçim kan ağlıyor.

-Dün kadroyu gördükten sonra moralim bozuldu. Bu kadro ile maçı kazanamayız dedim.

-Prandelli'nin sözleşmesine baksanız kafayı yersiniz! Çok ağır maddeler var.

-Mancini hayatımda tanıdığım en dürüst insanlardan birisi. Keşke Prandelli de tazminat istemese.

-(Hani Prandelli'nin tazminatı yok denmişti?) sorusu üzerine; "Aaaah aaah..."

‘Aysal hocaya ‘dört ülkede takım kuracağız, hepsini çalıştıracaksın’ demiş

-Hocaya vaadedilenler İnanılmaz. Prandelli'ye 'Dört ülkede takım kuracağız, her sene bir ülkede takım çalıştıracaksın' denmiş.

-Prandelli’ye bunları söyleyen Ünal Aysal. “Almanya’da takım kuracağım, bir sene orayı çalıştıracaksın; ertesi sene Belçika’da takım alacağım orayı çalıştıracaksın” demiş.

- Futbolcular Prandelli'yi istiyorlar. Seviyorlar, hiçbir problem yok aralarında.

‘Ocak’ta da yıldız alacağız’

- Bugünden itibaren takım içerisinde kavgalar olmayacak. Ocak ayında futbolcularda çok büyük değişiklikler olacak. Formanın kıymetini bilenlerle devam edeceğiz. Oynayabilenler kalacak, oynayamayanlar gidecek.

-Yıldızların hiçbirisi satılmayacak. Ocak'ta da yıldız alacağız. Ama kadro küçülecek.

‘Sneıjder’in sözleşmesini uzatacağız’

-Sneijder ile sözleşme uzatacağız. Kendisiyle konuştuk. Ne demekmiş küstürmek. Böyle bir şey söz konusu değil.

‘Kuran-ı kerim üzerine yemin ederim ki…’

-(Hikmet Karaman’a ortak bir arkadaşınız aracılığıyla teklif götürüp anlaştığınız söyleniyor. Kendisine ‘Perşembe günü takımın başına geçeceksin’ demişsiniz) sözleri üzerine; “Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim öyle bir şey yok.