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Artık oy pusulaları hazır, kararı halk verecek

Cumhurbaşkanı Gül, 12 Eylül'de yapılacak Anayasa referandumu tartışmalarıyla ilgili konuştu, "Artık oy pusulaları hazır, kararı halk verecek" dedi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 Eylül'de yapılacak Anayasa referandumu tartışmalarıyla ilgili konuştu, "Artık oy pusulaları hazır, kararı halk verecek" dedi.

Gül, Slovenya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Gül, 12 Eylül'de yapılacak referandum öncesinde "evet" ve "hayır" cephelerinin belli olduğunu, boykot çağrıları yapıldığını ifade eden bir gazetecinin "Genel tablo olarak siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Halka kalmış bir şey artık. Oy pusulaları basılmış, dağıtımı da yapılıyor. Halk ne derse o. Herkes fikrini söyleyecek, siyasi partiler görüşlerini halka sunacaklar, halk da karar verecek" şeklinde yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleriyle yapmaya başladığı görüşmeleri siyasi atmosfer açısından nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine de Gül, "Bu konulardaki fikirlerimi açıkça paylaştım. Herkes biliyor. Yeni söyleyecek bir şeyim yok" dedi.


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