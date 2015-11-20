Artık otomatik vitesle de ehliyet sınavına girilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı düzenlemeye göre, ehliyet sınavı artık otomatik vitesli araçla da yapılabilecek. Otomatik vitesli araba kullanacaklar, sürücü kurslarında bu araçlarda eğitim alacak. Ayrıca ehliyet üzerinde "Sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabilir" ifadesi yer alacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; MEB'in Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren yönetmelik, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ehliyet sınavına manuel vitesli araçlarla katılma zorunluluğu kalkacak. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, trafikte yaşanan sorunların sadece mevzuatla hallolmayacağını, ilgili bütün aktörlerin özellikle de sürücü eğitimi veren kursların, sürücü ve yayaların çabasıyla çözülebileceğini vurguladı.

Aday sürücülük 1 Ocak'ta başlıyor

Yelkenci, Karayolları Trafik Kanununun ardından Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle sürücü belgesi türünün 8'den 17'ye çıkarıldığını, 1 Ocak itibarıyla ‘aday sürücü’ uygulamasının da başlayacağını hatırlattı. Bu doğrultuda, Motorlu Taşıtlar ve Sürücü Kursları Yönetmeliği’nde sürücü kurslarına ilişkin yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Yelkenci, yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, adaylık sürecinde ehliyeti iptal edilenlerin, gerekli süreleri tamamladıktan sonra psikolojik değerlendirme sonucu ‘sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge’ ile tekrar kayıt yaptırabileceğini belirtti. Yönetmelik değişikliğinin özellikle otomatik vites araç kullanmak isteyenleri mutlu edecek düzenlemeler içerdiğini dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:

"Eğitim sınav araçlarının arasına, otomatik şanzımanlı araçlar da eklendi. Sürücü kursları, sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı araç bulunduracak. Adaylar, sertifika sınıflarına ait araçların, otomatik şanzımanlı olanlarıyla eğitim alacak. Sınavda başarılı olanların sertifikalarında 'sadece otomatik şanzımanlı araç' kullanabileceği belirtilecek."

Yelkenci, bu kişilerin daha sonra manuel şanzımanlı araba için ehliyet almak istemeleri halinde ise sürücü belgesindeki sınıfa ilişkin ilgili derslerinin kalan yarısını alarak tekrar sınava gireceğini ve başardığı takdirde manuel vitesli araç kullanabileceğini aktardı.

Artık ön sınav yapılacak

Adayların direksiyon eğitimini, alanda ve simülatörde alacağını anlatan Yelkenci, simülatör dersinin en az 2 saat olacağını kaydetti. Akan trafikte en az 12 saat eğitim alarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların, doğrudan ehliyet sınavına alınmayacağını belirten Yelkenci, adayların kurs tarafından yapılacak direksiyon sınavına gireceğini vurguladı. Yelkenci, şunları söyledi:

"Ön sınav yapılarak durumu uygun olanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğünün yaptığı direksiyon sınavına girecek. Başarısız olanlar ise yeniden uygulama eğitimine alınarak tekrar ön sınav sonucu ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek. Eğer gerekli ve yeterli eğitim verilmeden bu kursiyerlerin sınava girmesine izin verildiği tespit edilirse valiliklerce soruşturma açılacak. Soruşturma sonunda yeterli eğitim verilmediği tespit edilirse bu kurslara bir dönem kursiyer kaydı yapamama yaptırımı uygulanacak."

Engellilere uzman eğitim

Engellilerin trafikte yaşadığı sorunların da farkında olduklarını bildiren Yelkenci, işitme engelliler için teorik ve uygulama eğitimi veren uzmanların artık bu eğitimlerin sınavlarında da görevlendirilebileceklerini bildirdi. Ehliyet sınavlarında sürecin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi, yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi ve denetimin artırılması amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Yelkenci, "Başkasının yerine sınavlara girenler ile sınavda problem çıkaranlara ilişkin önlemler almaya devam ediyoruz. Bu kişilerin sürücü kurslarına tekrar kayıt yaptırabilmeleri için 1 yıl geçmesi gerekiyordu. Bu süreyi 2 yıla çıkardık. Artık başkasının yerine sınavlara girenlerle sınavda problem çıkaranlar, ancak 2 yıl sonra sürücü kurslarına kayıt yaptırabilecek" diye konuştu.

Sınav süresi uzatıldı

Bazı adayların sınavda heyecanlarına yenildiklerini aktaran Yelkenci, adayların streslerini azaltma yönünde yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Uygulama sınavında süreyi 5 dakika uzattıklarını anlatan Yelkenci, "Direksiyon eğitiminde dersin sınav süresi, en az 30 dakikaydı. Uygulama sınav süresi artık en az 35 dakika olacak. Bunun ilk 5 dakikasında kursiyere aracı tanımayla ilgili sorular sorularak adayın heyecanı azaltılarak sınava başlaması sağlanacak" dedi.

Stop ettirene ikinci şans

Yelkenci, uygulama sınavı değerlendirme kriterlerinde bulunan "stop" sayısının da 2'ye çıkarıldığını, bu şekilde de adayların sınavda rahat olmasının sağlanacağını ifade etti. Bütün sürücülerin, 1 Ocak itibarıyla 5 yıl içinde ehliyetlerini 180 ülkede kullanılan ehliyetlere dönüştürmesi gerektiğini de dile getiren Yelkenci, "Dönüştürmeyenler ise yeniden kursa kayıt olmak zorunda kalacak. Akabinde ise insanlar, ağır vasıta ehliyetlerini 5 yılda bir, B sınıfı araçlar için ise 10 yılda bir sağlık raporu ve adli sicil sorgusu yapılarak ehliyetlerini değiştirecek" bilgisini verdi.

Sürücü eğitimlerinin içeriğiyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatan Yelkenci, bu kapsamda, sektörün aktörleri, dernekler ve akademisyenlerle "Trafik Adabı Dersi İçerik Geliştirme Çalıştayı" düzenlediklerini hatırlattı. Yelkenci, "Bu çerçevede, 1 Ocak'tan itibaren Trafik Adabı Dersi, sürücü kurslarında verilmeye başlanacak. Sürücü kurslarında, 16 saat trafik ve çevre, 8 saat ilk yardım, 6 saat araç tekniği ve 4 saat trafik adabı dersi verilecek. Trafik adabı dersini geçemeyenler, kursu bitiremeyecek ve dolayısıyla ehliyet de alamayacak" diye konuştu.

Kurslarda taban fiyat

Yelkenci, sürücü kurslarında taban fiyat uygulamasına geçileceğini ve illerde oluşturulacak 7 kişilik komisyon tarafından maliyetler dikkate alınarak ders saat ücretlerinin belirleneceğini belirtti. Uygulama eğitim ve sınavlarında emniyet kemeri takma zorunluluğunun araçta bulunan herkese tatbik edileceğini bildiren Yelkenci, sınavda durumundan şüphelenilen adaylara alkol ve uyuşturucu madde kontrolü yapılacağını da kaydetti.