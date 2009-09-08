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Spor

Artık milli takımda oynamayacak

Çek futbolcu Jan Koller, yaptığı açıklamada, artık yaşlandığını ve bundan sora milli takımda görev almayacağını açıkladı.

08 Eylül 2009 03:00

Çek futbolcu Jan Koller, yaptığı açıklamada, artık yaşlandığını ve bundan sora milli takımda görev almayacağını açıkladı.

Çek Cumhuriyeti'nin Slovakya ile deplasmanda 2010 Dünya Kupası Grup eleme maçında karşılaştığı maçta oynayan Koller, maçın 55. dakikasında oyundan alındı. Maç 2-2 berabere sonuçlanınca, Çek Cumhuriyeti'nin finallere gitmesi neredeyse mucizelere kaldı. Şimdiye kadar Çek Milli Takımı'nda 55 gol kaydeden 36 yaşındaki dev futbolcu, artık yeterince iyi oynayamadığını, bu nedenle yerini gençlere verme zamanının geldiğini söyledi. Koller, futbol hayatını Almanya'dan sonra Rusya'nın Krilya Sovietov takımında sürdürüyor.

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