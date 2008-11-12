Artık lige bakıyoruz



Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kaptan Hüseyin, gruptan çıkma şanlarının oldukça azaldığını söyledi. Artık ligi düşündüklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, ''Şu anda lideriz, inşallah bunu böyle devam ettiririz'' diye konuştu.





Trabzonspor kaptanı Hüseyin çimşir, Fortis Türkiye Kupası ikinci maçında sahalarında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın kupaya devam açısından önemli olduğunu, ancak bu mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma şanslarının çok düşük olduğunu söyledi.



Bazen iyi futbol oynanan maçların kazanılamadığını ifade eden Hüseyin, ''Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mağlup olmamıza rağmen bizi alkışladılar. Artık ligi düşüneceğiz. Şu anda ligin lideriyiz, inşallah bunu böyle devam ettiririz'' diye konuştu.



Beklentiler karşısında baskının da arttığını dile getiren Hüseyin, ''Bunu kaldırmak kolay değil. Ama Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giyen futbolcunun bunu kaldırması, bu baskıya alışması gerekiyor. Biz sessiz ve derinden gitmek istiyoruz. Her maçımızı final havasında oynayıp inşallah ligin sonuna kadar bu şekilde devam ederiz'' dedi.



Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Egemen ise Beşiktaş karşısında pozisyon vermediklerini, ancak mağlup olduklarını kaydetti.



''İyi oynayıp kaybetmek mi, yoksa kötü oynayıp kazanmak mı? Hangisini seçeceğimi ben de bilmiyorum'' diyen Egemen, ''Özellikle ilk yarı net pozisyonlara girmemize rağmen istediğimiz son vuruşları yapamadık. Kalemizde çok fazla tehlike yaşamadık ama iki gol gördük. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yenilmemize rağmen bizleri alkışlarla soyunma odasına gönderdiler'' dedi.

