'Artık küreselleşmenin olumsuz etkileri hissediliyor'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomilerin iç içe olması nedeniyle, bazı yerlerde başlayan ekonomik krizin küresel hale geldiğini belirterek, "Bütün dünya geçmişte küreselleşmenin pozitif etkilerinden söz ediyordu ama bugün menfi etkisini hissetmiş durumda" dedi.



Hisarcıklıoğlu, 9. Yıllık Kuzey-Güney Avrupa Forumu'na katılmak üzere geldiği İzmir'degazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dünyadaki ekonomik krizin dün başlayan ve bugün sona erecek olan Forum'un da gündemini oluşturduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, geçmişte küreselleşmenin yalnızca pozitif etkilerinden söz edildiğini, ancak bugün tüm ülkelerin küreselleşmenin olumsuz etkilerini hissettiğini belirtti.



Hisarcıklıoğlu, yaşananların "ekonomilerin birbirleriyle ne kadar grift ilişkiler içinde olduklarının göstergesi" olduğunu belirterek, artık ekonomide ülkeler arasındaki sınırların tamamen ortadan kalkmış olduğunu kaydetti.



Forumun üst düzeyde ve iyi organize edilmiş bir toplantı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, üç cumhurbaşkanı, başbakanlar ve çok sayıda yetkilinin konuk olduğu Forumu, Türkiye açısından bir şans olarak gördüğünü söyledi.



Küresel ekonomik krizin Türkiye'ye etkilerini değerlendiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerek devlet bütçesi itibariyle ele aldığımızda, gerekse bankaları ele aldığımızda, Avrupa ve ABD'deki kuruluşlara oranla daha sağlam durumda. Bağımsız kuruluşlarımız geçmişte büyük işler yaptı. Yani kamu açısından baktığımızda şanslıyız.



Özel sektör açısından baktığımızda, Türkiye'nin ihracatını çeşitli pazarlara doğru yönlendirmesi lazım. Bugüne kadar keşfetmediğimiz pazarlara, Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğuya yönelmemiz lazım."



Türk özel sektörünün pazarını genişleteceğine inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türk ürünlerinin kalite ve fiyat avantajı bulunduğunu söyledi.



Coğrafi konumunun, pazar genişletme konusunda Türkiye'ye ayrı bir avantaj sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye merkez ülke konumundadır. Bizim birçok pazara ulaşmamız çok rahat. Türkiye'nin Avrupa pazarına ulaşmasıyla Çin'in ulaşması aynı değil. Biz bir günde ulaşıyoruz, Çin 45 günde ulaşıyor."



