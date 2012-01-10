Artık Google seni arayacak

T24

Kullanıcı, arama motorunda kendisiyle ilgili bir bilgiyi aradığında, hemen yukarıda "kişisel sonuçlar" diye bir bölüm çıkıyor. Kullanıcı buradan sanal dünyadaki kişisel bilgilerine daha kolay ulaşabilecek.Google arama algoritması sorumlusu Amit Singhal, "Biz Google'a yeni bir arama motoru anlayışı getirdik. Google artık sadece içeriklere göre sonuca ulaşmayacak aynı zamanda kullanıcıyı ve ilişkilerini de anlayacak seviyeye vardı" dedi. "Kullanıcılar şimdiye kadar sanal alemde bilinmeyen bir dünyada yolculuk yapıyordu" diyen Singhal, "Ama artık bu değişti. Kendi dünyana ait kişi ve bilgilere ulaşacaksın" şeklinde konuştu.Örneğin ABD'nin tatil cenneti Hawaii'ye gitmek isteyen bir kişi, Google'da otel aradığında sadece o bölgedeki otellerin isim ve adresleri ya da internet siteleri gelmeyecek, aynı zamanda bir zamanlar orada bulunmuş arkadaşlarınızın fotoğrafları ve görüşleri de karşınıza çıkacak.