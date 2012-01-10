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Dünya

Artık Google seni arayacak

İnternet arama motoru Google bugünden itibaren İngilizce sayfasında "arama" özelliklerinde...

10 Ocak 2012 02:00

T24 - İnternet arama motoru Google bugünden itibaren İngilizce sayfasında "arama" özelliklerinde önemli bir değişikliğe gitti. Yeni versiyonuyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'a rakip olmayı hedefleyen Google, kullanıcıya daha fazla kişisel bilgilerine ulaşma olanağı sağlayacak. 




Kullanıcı, arama motorunda kendisiyle ilgili bir bilgiyi aradığında, hemen yukarıda "kişisel sonuçlar" diye bir bölüm çıkıyor. Kullanıcı buradan sanal dünyadaki kişisel bilgilerine daha kolay ulaşabilecek.

Google arama algoritması sorumlusu Amit Singhal, "Biz Google'a yeni bir arama motoru anlayışı getirdik. Google artık sadece içeriklere göre sonuca ulaşmayacak aynı zamanda kullanıcıyı ve ilişkilerini de anlayacak seviyeye vardı" dedi. "Kullanıcılar şimdiye kadar sanal alemde bilinmeyen bir dünyada yolculuk yapıyordu" diyen Singhal, "Ama artık bu değişti. Kendi dünyana ait kişi ve bilgilere ulaşacaksın" şeklinde konuştu.

Örneğin ABD'nin tatil cenneti Hawaii'ye gitmek isteyen bir kişi, Google'da otel aradığında sadece o bölgedeki otellerin isim ve adresleri ya da internet siteleri gelmeyecek, aynı zamanda bir zamanlar orada bulunmuş arkadaşlarınızın fotoğrafları ve görüşleri de karşınıza çıkacak.


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