Artık ekmek ellenmeyecek!

T24 - Ekmekten el çekilecek. Tarım Bakanlığı hijyen için yeni kurallar belirliyor. Taslağa göre, satış yerlerinde ekmeğe alıcının el değmesini engelleyecek düzenlemelere gidilecek. Ekmek plastik kasada taşınacak, yer ile doğrudan temas etmeyecek. Ekmek taşınacak araçlar dezenfekte edilecek ve başka işlerde kullanılamayacak.

Artık ekmeği "ellemeden" alacağız. Üstelik ekmeğin fırından tezgaha kadarki yolculuğunda da hijyen ön planda tutulacak. Bunun için Tarım Bakanlığı harekete geçti.

"Ekmeğin Taşınması ve Satışına İlişkin Özel Teknik ve Hijyen Kuralları"na ilişkin yönetmelik taslağı hazırlandı, ilgililerin görüşüne sunuldu.

Buna göre artık her araç ekmek taşımada kullanılamayacak. Ekmek kapalı araçlarla taşınacak ve o araçlarda ekmekten başka bişey taşınmayacak.

Araç, içi yıkanarak temizlik yapılabilecek ve dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde olacak. Kasalarının duvarları, su geçirmeyen, yıkanabilir, mikro organizmaların yerleşmesine izin vermeyecek, kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen özellikleri taşıyacak.

O araçların üzerinde ekmeğin üretildiği fırının adı bulunacak.

Ekmekler ise plastik kasalara konulacak. Bu kasalar yer ile direkt temas etmeyecek, temizlik ve dezenfeksiyona uygun olacak.

Ve ekmek de artık satış noktasında tezgah arkasına geçecek. Satıcı kontrolünde satılacak. Koruyucu eldiven takılacak, tüketiciye de ambalaja sarılarak verilecek yani gazete kağıdına ekmek sarılamayacak.

Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlü olacak.

Ekmek satış yerindeki personel hijyen kuralları konularında eğitim alacak.