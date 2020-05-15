Artık eczaneler de veresiye defteri tutuyor

Mahalle bakkallarında görmeye alışık alunan veresiye defterlerinin eczanelerde de tutulduğu ortaya çıktı. İlacını alacak durumu olmayan vatandaş, eczanelere veresiye yazdırıyor. 1600 liraya kadar borcu olanlar var.

İstanbul’daki eczanelere giden FOX Haber, yurttaşların 2,5 liralık ilacı bile veresiye defterine yazdırdığını görüntüledi. Bir eczacı, “Bunlar sonu olmayan defterler 5’inci 6’ncı defterler” İfadelerini kullandı. 2-3 liralık ilacı dahi yazdıranların olduğunu söyleyen eczacı, 1600 liraya kadar birikmiş borcu olanların olduğunu söyledi.

Eczaneye borç yazdıran bir yurttaş ise, “Sıkıntıda olduğum dönemlerde gelip yazdırıyorum. 50 lira 100 lira ne olursa... Olmayınca yazdırıyorum. Maaşımı alınca ödüyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’da ise bir kişi, 11 farklı eczanedeki 30 bin liralık borcu ödedi.

Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, “Burada ihtiyaç sahibi insanlarımız çok var. Dün bir hayırsever geldi ve 3 mahallede bulunan eczanelerimizin her birine giderek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Daha önce bakkallara yapılan bu davranışı kendisi eczanelerde yapmak istedi. Bizim kabaca hesapladığımız 30 bin TL üzerinde bir yardım yapıldı. Şu anda başka mahallelerde de yapacağını biliyoruz ve muhtar arkadaşlarımıza yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

20 kişilik liste, 5 bin liralık borç

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Alemdar mahallesindeki bir eczacı, “Bir hayırseverimiz eczanemizden borcu olanların listesini istedi. Biz de kendilerine listeyi verdik. Sağ olsun borcu kapattılar ve ekstradan da zarfın içinde bir miktar para bıraktılar. Bizim eczanemizde 20 kişilik bir liste vardı ve 5 bine yakın borç silindi” dedi.