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Dünya
Deutsche Welle

'Artık dünyanın polisi olmayacağız'

ABD Başkanı Obama, ülkesinin dünyanın süper gücü olmaya devam edeceğini ancak bundan böyle sadece kendi çıkarları tehdit altında olduğunda askeri müdahale yapılacağını açıkladı.

29 Mayıs 2014 11:35


ABD Başkanı Barack Obama West Point Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin dış politikasına yönelik planlarını açıkladı. Obama, ordunun ülkesinin küresel alandaki liderliğindeki tek ve en önemli etken olmadığını ifade etti.

Obama konuşmasında Afganistan'daki Amerikan askerlerinin 2016 yılında geri çekilmesi planlarını da bir kez daha tekrarlayarak, bunun yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Amerikan Başkanı Polis Akademisi'nde aynı zamanda terörle mücadele kapsamındaki yeni stratejisini de açıkladı. Obama, terör örgütü ağlarının bulunduğu her ülkeye askeri müdahale yapma stratejisinin saf ve sürdürülemez olduğuna dikkat çekti. Bunun yerine terörden etkilenen devletlerle işbirliği içinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Barack Obama, ABD'nin dünyadaki etkisini, bir takım bölgelere askeri birlikler göndermeden genişletmek olduğunu kaydetti. Bu bağlamda da Afrika'dan Asya'ya teröre karşı bir ittifak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Obama ayrıca terörden etkilenen ülkelere askeri eğitim desteği sağlanması kapsamında 3 milyar 700 bin euroluk bir yardım yapılacağını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı gelecekte ülkesinin tek taraflı askeri operasyonlar düzenlemeyeceğini belirtti.

Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Obama'nın Afganistan planlarını sert bir dille eleştiriyor. Senator John McCain, tüm dünyada Amerikalılara artık güvenilemeyeceğinin düşünüldüğünü ancak uluslararası toplumun güçlü ve kararlı bir Amerika görmek istediğini belirtti. Afganistan'dan geri çekilme takviminin de Taliban'a gönderilmiş yanlış bir mesaj olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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