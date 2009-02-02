'Artık daha akıllıyız'

Beşiktaş'ı Antalyaspor karşısında galibiyete taşıyan Rodrigo Tello, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Eskiden bazen akıllı davranmıyorduk. O yüzden puan kaybediyorduk. Artık daha akıllı davranıyoruz" dedi.



Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı maçta takımına güzel bir gol kazandıran Tello, attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Tello, maç sonrası yaptığı açıklamada, ''Bu şekilde olması benim için güzeldi. Önemli olan 3 puandı'' dedi.



Antalyaspor'un daha farklı oynadığını kaydeden Şilili oyuncu, ''Rakip baskı yaptı. Ama galip gelmesini bildik. Gençlerbirliği maçından beri gol atamıyordum. Hem attığım gol, hem de aldığımız 3 puan beni mutlu etti. Sonuçta buraya gelen takımlar puan almak için oynuyor. Bizi zorluyorlar. Eskiden bazen akıllı davranmıyorduk. O yüzden puan kaybediyorduk. Artık daha akıllı davranıyoruz. Attığımız golün değerini biliyoruz. Bu da bize puanları getiriyor. Kazanmak için 1-0'ı yakalamamız lazım. Maç bu şekilde zorlu geçiyormuş gibi gözüküyor. Ama bize puanları getiriyoruz'' dedi.



Tello, Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından daha farklı oynadığı yönündeki düşüncenin hatırlatılması üzerine, ''Sonuçta ben hocaları değerlendirecek değilim. Denizli, beni farklı yerde oynatıyor. Elimden geleni yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum'' ifadesini kullandı.



Serdar Kurtuluş ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, ''Biz bu yola baş koyduk. Amacımıza ulaşacağız'' dedi.



Genç oyuncu, Antalyaspor'u tebrik etmek gerektiğini ifade ederek, 1-0 mağlup ettikleri rakiplerinin çok iyi mücadele ettiğini söyledi.



Maçın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi futbol oynadıklarını kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, ''Sonunda kazandık. Rakiplerimiz puan kaybediyor. Biz de yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Her maçı bir final olarak görüyoruz. Konyaspor ve Trabzonspor maçları bizim için çok önemli. İstikrar yakalamak istiyoruz'' diye konuştu.



Serdar Kurtuluş, biraz daha rahat ve iyi oynamak zorunda olduklarını da dile getirerek, ''Ligin ilk maçları her zaman zordur. İlerleyen haftalarda daha iyi oynayarak şampiyonluk hedefimize ulaşmayı istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç ise Tello'yu attığı golden dolayı tebrik ederek, ''Hem kupada, hem de ligde iki güzel gol attı. Topa çok iyi vurdu'' dedi.

