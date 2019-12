Artık çorba içene telefon bedava değil

Eyüp Erdoğan / Tempo24

Türkiye’de 13 milyon dolayında abonesi bulunan Avea, bir süre önce ayda 55 liraya her yöne sınırsız konuşma tarifesi başlatmıştı. Ancak bazı uyanık girişimciler “Çorba içene Avea görüşmesi bedava” tarzında kampanyalar yapmasının ardından GSM sistemi adeta kilitlenir hale geldi. Avea’dan her yöne sınırsız tarifesi alan GSM aboneleri diğer operatörleri aradıklarında sürekli olarak “Şebeke meşgul” yanıtını aldılar. Bu konuya dikkat çeken Tempo24’ün haberinin diğer gazete ve internet sitelerinde yayımlanmasının ardından Avea, “Kötü niyetli kullanımlar arttı diyerek” bu kampanyaya yeni abone alımını durdurdu. Eski abonelerse 55 liraya her yöne sınırsız arama yapmaya devam edebilecek.Ancak Avea, sınırsız hattı, çıkarları doğrultusunda kullandığını tespit ettiği işletmelerin aboneliğini iptal edecek. Böylece "çorba içene telefon görüşmesi bedava" tarzı kampanyalar yapan kişiler bu uygulamalarını sürdüremeyecek.Avea'nın başlattığı her yöne limitsiz 55 liralık tarifenin ardından Vodafone 'kendi içinde sınırsız' paketini 25 liradan abonelerine satmaya başlatmıştı.Sektörün lideri konumundaki Turkcell de yarışın gerisinde kalmamak için kendi içinde sınırsız fakat diğer operatörler için 600 dakika ile sınırlı 65 liralık kampanyayı duyurdu.GSM şirketleri arasındaki rekabetin hizmet kalitesini düşürdüğü yönündeki şikayetleri dikkate alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise, operatörleri sınırsız arama tarifeleri konusunda uyardı. Avea’nın 55 liraya sunduğu her yöne sınırsız tarifesinden geri adım atmasını istedi.Bu arada Avea’dan her yöne sınırsız tarife hizmeti alan GSM kullanıcılarının, arama yaparken karşılaştığı "Şebeke meşgul" uyarısı günün belirli saatlerinde hala devam ediyor.