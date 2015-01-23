'Artık ateşkes için çaba göstermeyeceğiz'

Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar şiddetini artırıyor. Donetsk kentinde bir troleybüs durağını hedef alan ve 13 sivilin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası, Rus ayrılıkçılardan açıklama geldi.

Rus ayrılıkçıların lideri Alexander Zaçharenko cuma günü yaptığı açıklamada, yeni büyük bir saldırıya başlayacaklarını belirtti. Zaçharenko, tüm kriz bölgesinin gerekli olması halinde sınır bölgesindeki Donetsk kentinin devamının da ele geçirileceğini ifade etti. Ayrılıkçı Rus lider, Donetsk'de bir tehlike görmeleri durumunda, bu tehlikeyi bertaraf edecekleri uyarısında bulunarak, artık ateşkesin gözetilmeyeceğini açıkladı.

'Saldırıdan Kiev yönetimi sorumlu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin Güvenlik Konseyi toplantısında bir açıklama yaparak, 13 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıdan Kiev yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti. Interfax haber ajansına göre Putin, Kiev yönetiminin bölgede ağır silahlar ve hava kuvvetlerini konuşlandırdığını belirterek, bütün bunlara 'barış çabası adı altında propaganda amaçlı çözümler'in eşlik ettiği eleştirisini dile getirdi. Moskova yönetiminin, Kiev'den bölgeden ağır silahların geri çekilmesine dair henüz herhangi bir cevap almadıkları belirtiliyor.

Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları çarşamba günü Berlin'de, tarafların tampon bölgeden ağır silahlarını geri çekmeleri üzerine anlaşmıştı. Rusya da bu kapsamda, Rus ayrılıkçıların anlaşmaya uymalarını sağlayacaktı.

5 bin kişi yaşamını yitirdi

AB Komisyonu, troleybüs durağına düzenlenen kanlı saldırıya ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü bir açıklama yaparak, 'taraflardan, düşmanlığı bir an önce bırakmalarını ve eylül ayında kararlaştırılan Minsk Protokolü uyarınca ateşkesin sağlanabilmesi amacıyla tampon bölgedeki ağır silahlarını çekmelerini talep etti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in verilerine göre, Rusya yanlısı ayrılıkçlar ile Kiev yönetimi arasında yaklaşık dokuz aydır devam eden çatışmalarda şimdiye kadar 5 bin insan hayatını kaybetti.