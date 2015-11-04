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Artık Atatürk Havalimanı'nda anons yapılmayacak

Sessiz Havalimanı Projesi kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bilgilendirme anonsu yapılmayacak

04 Kasım 2015 22:28

Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar Geliş katında inen uçaklar için yapılan bilgilendirme anonsu, Sessiz Havalimanı Projesi kapsamında artık yapılmayacak.

Sivil havacılık sektöründe son yıllarda artan yolcu sayısıyla birlikte havalimanlarında anons kirliliği de giderek artmaya başladı. Bu soruna çözüm getiren Sessiz Havalimanı Projesi kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapılan anonslarda kısıtlamalar getirilmeye devam ediliyor. Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV Havalimanları Holding, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar Geliş katında yapılan "... uçağı havalimanınıza inmiştir’ anonsunu yapmama kararı aldı. Dış Hatlar Gidiş katında kapı değişikliği anonslarının ise kara tarafında değil yalnızca pasaport kontrol noktası sonrası arındırılmış bölgede yapılacağı belirtildi.

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