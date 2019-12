'Artık Afrika stratejik ortağımız'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afrika'nın artık Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun'a yapacağı ziyaretlerde, Cumhurbaşkanları ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini, bu çerçevede siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri en üst düzeyde ele alma imkanına sahip olacaklarını bildirdi.





Cumhurbaşkanı Gül, resmi ziyaretleri öncesinde, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, ziyaretine ilişkin bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği dolayısıyla Afrika ülkeleriyle yakın istişare süreci başlattıklarını, BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yer alan konuların yüzde 60'tan fazlasının Afrika kıtasını ilgilendirdiğini vurguladı.



Gül, Türkiye'nin Afrika'da barış ve istikrarın sağlanması konusuna çok önem verdiğini, Afrika'da halen görev yapan 8 BM misyonundan 6'sına personel ve mali katkı yaptığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler misyonunda 15 emniyet mensubunun görev aldığını belirtti.



Ziyareti sırasında iş dünyalarını buluşturacak iş forumu toplantılarına katılacağını ve her iki ülkelerde faaliyet gösteren Türk okullarını ziyaret edeceğini bildiren Gül, ayrıca Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da bir araya geleceğini anlattı.



Gül, son dönemde Afrika ülkeleri ile ilişkilerin her alanda ve her düzeyde memnuniyet verici olduğuna vurgu yaparak, ''Artık 90'lı 2000'li yılların başındaki ilişkilerin değil, 2010 yılındaki Afrika'yla ilişkilere bakıldığında yeni büyükelçilikler açılan ve Afrika'nın her bölgesiyle ve her konusuyla ilgilenen bir Türkiye söz konusudur'' diye konuştu.



''Afrika Türkiye'nin artık stratejik ortağı olmuştur'' diyen Gül, önceki yıl Türkiye'de Afrika-Türkiye zirvesini gerçekleştirdiklerini ve bu zirveye bir çok Afrika ülkesinin başkan ve üst düzey yetkililerinin katıldığını hatırlattı.



Gül, bu nedenle de BM Güvenlik Konseyi'ne seçilirken neredeyse Afrika ülkelerinin tamamının oyunu alarak seçildiklerini ve bunun da büyük bir başarı olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:



''Türkiye'deki görüşmelerim sırasında Afrika halklarının Türkiye'ye karşı son derece dostane duygular beslediğini bizzat müşahede etmiştik. Bazı Afrika ülkeleri ile Osmanlı dönemine uzanan tarihe bağlara sahibiz. Yine Kurtuluş Savaşımız bir çok Afrika ülkesi üzerinde güçlü etkide bulunmuştur. Türkiye, Afrika kıtasının dönemin büyük güçleri tarafından sömürüleştirilmesinin karşısında durmuştur. Kıtada bir sömürge geçmişi olmayan bir ülke olduğu için Türkiye'ye Afrika ülkeleri ve halkları büyük bir samimiyet ve büyük bir yakınlık beslemektedir.''





Afrika ile ticari ilişkiler



''Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bütüncül bir yaklaşımla ve 'kazan kazan' anlayışıyla yürütüyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, insanı ve teknik yardımlara paralel olarak her alandaki işbirliğini ortak menfaatler temelinde geliştirmek, Türkiye'nin bilgi, birikim ve tecrübelerini Afrikalı dostlarıyla paylaşmak arzusunda olduğunu söyledi.



Türkiye'de çok sayıda Afrikalı öğrenciye burs verildiğini ve tahsillerini burada yaptıklarını anımsatan Gül, bir kaç yıl sonra Türkiye'nin imkanlarıyla okumuş bir çok Afrikalı devlet adamının söz konusu olacağını söyledi.