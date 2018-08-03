Küresel, Yerel Düşünce Enstitüsü (KÜYEREL) kurucusu ve koordinatörü, Artı Gerçek yazarı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti. Çakır, 22 Haziran tarihinden beri Çanakkale Devlet Hastanesi ‘Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu. Çakır, 5 Ağustos'ta İstanbul'da toprağa verilecek.
Lösemi tedavisi gören Çakır, bağışıklık sisteminin (immül sistem) zayıflaması nedeniyle diş tedavisi sırasında enfeksiyon kaptı.
Gökçeada'da hastaneye kaldırılan Çakır, ardından da helikopter ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.