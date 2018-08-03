T24 LogoT24 Logo
Gündem

Artı Gerçek yazarı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Çakır, 5 Ağustos'ta İstanbul'da toprağa verilecek

03 Ağustos 2018 18:07

Küresel, Yerel Düşünce Enstitüsü (KÜYEREL) kurucusu ve koordinatörü, Artı Gerçek yazarı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti. Çakır, 22 Haziran tarihinden beri Çanakkale Devlet Hastanesi ‘Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu. Çakır, 5 Ağustos'ta İstanbul'da toprağa verilecek.

Lösemi tedavisi gören Çakır, bağışıklık sisteminin  (immül sistem) zayıflaması nedeniyle diş tedavisi sırasında enfeksiyon kaptı.

Gökçeada'da hastaneye kaldırılan Çakır, ardından da helikopter ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

ETİKETLER

Hüseyin ÇakırGökçeadalösemiKÜYERELyoğun bakımhayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24