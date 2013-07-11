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Artı 1 TV'de sonbahar

Artı 1 TV'de üst yönetimden isimlerin yanısıra Banu Güven ve Ece Temelkuran da kanaldan ayrıldıklarını duyurdu

11 Temmuz 2013 00:56

Uğur Dündar, Mustafa Hoş, Banu Güven, Ece Temelkuran, Tuncay Mollaveisoğlu, Haluk Şahin, Özlem Gürses, Uğur Tütçüoğlu ve daha bir çok isim Artı 1 TV’den ayrıldıklarını duyurdu. Uğur Dündar, televizyonundan ayrılma nedeni olarak, televizyonun meslek ilkelerine uymamasını gösterdi.
Konuyla ilgili konuşan Uğur Dündar, “evrensel mesleki etik ilkelerine uymayan yönetimle yollarımızı ayırdık” dedi.
Kanalın Haber Yayın Yönetmeni Mustafa Hoş ise olan biteni Twitter’dan anlattı. Hoş, twitter hesabında şunları yazdı:
herkes soruyor +1 de ne oluyor? olan biteni butun acikligiyla yaziyorum.15 gundur gitmiyorum.cunku haberlere mudahale edilmeye kalkisildi. 15 gun bekledim.mudahale edenler aklini basina alir hatalarini anlar diye.ancak gelinen durumda mudahale etmek normalmis gibi davraniliyor. medyada ya yandas olacaksin ya da dusmanlik saflasmasi var.kendi adima iki kutupta olmak yerine +1′i habercilik cizgisinde tutmaya calistim. +1′e baslarken tek sartim oldu.haberlere karisilmayacak.bu soz verilince tamam dedim.para bile konusmadim.2 ay boyunca bir kurus da almadim.
ntv’den ‘bassavciya abluka’ya mudahale edildigi icin ayrildim.4 yil calismadim.cunku is aramiyordum meslegimi ariyordum.hala ayni yerdeyim gezi olaylari basladiginda patronajin tavri degismeye basladi.yayin yikma kabul edilmedi.ana haber’de gercek ne ise aktardik. olaylar buyuyunce bir kac kez yayin yikmaya ikna ettik.o yayinlar oyle oldu.kutuplasma safinda olmak yerine habertarafinda durma refleksiydi.
+1′in patronu gorunen altan erturk ile 19haziranda basbasa gorustum.gezi haberlerinden rahatsiz oldugunu soyledi.yanlis yaptigini soyledim. bana otosansur uygulamam istenince bunun ayip oldugunu ve asla yapmayacagimi soyleyerek odadan ciktim.ugur dundar’a durumu soyledim.

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