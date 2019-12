-Artçı depremler 1-2 ay devam edecek TORONTO (A.A) - 24.10.2011 - Ottawa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Deprem Kürsüsü Başkanı Prof. Murat Saatçioğlu, artçı depremlerin 1-2 ay devam edeceğini bildirdi. Saatçioğlu, bölgenin deprem yönünden aktif olduğunu kaydetti. Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fayı'nın oldukça aktif faylar olduğunu anlatan Prof. Murat Saatçioğlu şöyle konuştu: "Bunların kesiştiği bölgede de Erzincan var. Tabii Van daha doğusunda kalıyor, ama Arap Yarımadası Anadolu'ya doğru bir basınç uyguluyor ve bu fay hattında her yıl yaklaşık 20-25 milimetrelik kaymalar oluyor. Bu kayma artık öyle bir raddeye geliyor ki yer kabuğu buna karşı gelemeyip kırılıyor ve deprem oluyor. 7,2 büyüklüğündeki deprem çok hasar verebilecek bir deprem. Depremin büyüklüğü yalnız başına bir şey ifade etmiyor. Özellikle şehre çok yakın olması etkili. Buradaki yapıların büyük çoğunluğu 2000 yılından evvel yapılmış. Türkiye'deki şimdiki Deprem Şartnamesi 2007 tarihli. 1999 depremi insanlar arasında büyük bir kaygı yarattı ve devletimiz de bunu çok ciddiye aldı. Depreme dayanıklı yapı yaptırma konusunda ciddi birtakım yaptırımlar konuldu." Türkiye'de 2000 yılından sonraki yapılarda büyük iyileşme görüldüğünü belirten Prof. Saatçioğlu, "Hazır beton, beton kalitesini oldukça artırdı. 2000 yılından sonra nervürlü demir kullanılmaya başlandı. O da dayanıklılığı artırıyor. Bina şartnamesinin uygulanması konusunda da ciddi adımlar atılmış. Eskiden Türkiye'de şartnamenin iyi olması kadar uygulanması daha ciddi bir problem idi" dedi. -Bu depremi bekliyorduk- Van depreminin, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Erzincan'da Kuzey Doğu Anadolu Hattı ile birleşmeden evvel hafif İran'a doğru ilerlediği mıntıkada olduğunu bildiren Prof. Saatçioğlu, şunları söyledi: "Böyle bir depremi bekliyorduk. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı her 10 ile 20 yıl arasında kırılır. Dolayısıyla bunlar beklenen depremler. Yani işte İstanbul'da nasıl büyük bir deprem bekliyorsak, o fay hattının üstünde, onun gibi bekleniyordu. Ama bu her fay hattı için olmaz. Kanada'nın batısında Cascadia Fayı var ki o yatay yönde kırılmıyor. Pasifik Okyanusu, hatta Kuzey Amerika'ya doğru baskı yapıyor ve koca kıtayı ittiremediği için altına giriyor. Japonya'daki de Kanada'daki de o şekilde çalışıyor. Bunlar çok daha uzun aralıklarla kırılıyor. Mesela Kanada'daki bu hattın en son kırılması 1700 yılında olmuş." Artçı depremlerin 1-2 ay devam edeceğini, bunun normal olduğunu anlatan Prof. Saatçioğlu, "Büyüklükleri de yer kabuğunun yerine oturması ile azalacak. Zaten ciddi boyutlarda birkaç tane olmuş. O yüzden kurtarma ekiplerinin hayatlarını tehlikeye attıkları kesin. Artçılar, az hasarlı binaları yıkabilir. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ciddi artçı depremler beklenecektir. Bu tür depremlerden sonra 5-5,5 arası artçı depremler görülür ve giderek 4'lere falan düşer" diye konuştu.