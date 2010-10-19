-ARTÇI DEPREM KORKUTTU WELLINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki artçı deprem, halkı sokağa dökerken, elektrik ve telefon hizmetlerinde aksamaya neden oldu. Uzmanlar, Christchurch kentinde bugün meydana gelen depremin, 4 Eylülde yine aynı kentte meydana gelen ve binlerce ev ile tarım arazisinin yok olmasına neden olan 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen yüzlerce artçıdan biri olduğunu belirtti. Yeni Zelanda jeoloji ajansı GNS Science, yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün, kentin 10 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Yeni Zelanda'dan yayın yapan ''National Radio''ya konuşan GNS Science sismoloğu Bill Fry, depremin yüzeye yakın olması nedeniyle kentte çok güçlü hissedildiğini belirtti. Sivil savunma yetkilileri deprem nedeniyle kentin pek çok kesiminde elektrik ve telefonların kesildiğini, Christchurch Uluslararası Havaalanı'ndaki bir inşaat alanında çalışan 300 kadar kişinin tahliye edildiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca depremin ardından havaalanının da mühendislerin iniş pistlerinde çatlaklar meydana gelip gelmediğini incelemesi için kısa süre kapatıldığını bildirdi.