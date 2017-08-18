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Ekonomi

Artan terör saldırılarıyla altının onsu 1,300 doları aştı

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - İspanya'da en az 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından, yatırımcıların güvenli liman arayışlarına bağlı olarak, altının ons fiyatı geçen Kasım ayından bu yana ilk kez 1,300 doları aştı

18 Ağustos 2017 20:50

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) - İspanya\'da en az 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından, yatırımcıların güvenli liman arayışlarına bağlı olarak, altının ons fiyatı geçen Kasım ayından bu yana ilk kez 1,300 doları aştı.
İspanya\'daki saldırı öncesinde 1,280 - 1,285 dolar dolayında hareket eden altın, yeni güne 1,287 dolar dolayında başladı ve gün boyu yükselerek 1,295 dolara kadar çıktı. Finlandiya\'daki bıçaklı terör saldırısının da etkisiyle altının ons fiyatı 1,300.7 dolara kadar çıktı.
Altının küresel piyasalarda yükselişi iç piyasayı da etkiledi ve gram altın yüzde 0.47 artışla 146.53 liraya çıkarken, çeyrek altın yüzde 239.5 liraya, Cumhuriyet altın da 981 liraya tırmandı.

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