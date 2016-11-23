Artan seks köleliği binlerce kadını ülkesinden ediyor!

Guatemala, El Salvador ve Honduras'ta binlerce kadın, suç örgütlerinin genç kızları seks kölesi olarak hedeflemelerine dair kanıtların artması nedeniyle, aileleriyle birlikte Meksika'ya kaçıyor.

The Guardian gazetesi, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, El Salvador ve Honduras’ta suç örgütlerinin kadın ve kız çocuklarını cinsel sömürü için hedef alması nedeniyle, bu duruma maruz kalan kişilerin aileleriyle Meksika’ya kaçtığını yazdı. The Guardian, bu durumun, kıtadaki mülteci krizinin nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Haberde şu bilgiler yer aldı: “El Salvador, Guatemala ve Honduras’ta git gide artan sayılarda kadın, suçluların sistematik olarak genç kızları seks kölesi olarak hedeflemelerine dair kanıtların artması nedeniyle ülkelerini terk ediyor. ”

Polis ve çeteler örgütlüyor

“Yolsuzluk içindeki güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu kartelleri ve birbirleriyle çatışma halindeki sokak çeteleri burayı, dünyanın, en tehlikeli bölgelerine çevirmeye yardım etti. Kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet Amerika’nın yanı başında büyüyen mülteci krizinin, artan nedenlerinden biri. Geçen yıl Meksika’da tutuklanan 32 bin 142 kadın göçmenin hemen hemen üçte ikisi 18 yaşın altındaydı. 2014’ten bu yana, kuzey üçgeninden yaşları 12 ila 17 arasındaki yaklaşık 15 bin kız tutuklandı. Birleşmiş Milletlerin, köleliğin çağdaş şekilleriyle ilgili özel raportörü olan Urmila Bhoola, kadın ve kızları cinsel faaliyete zorlamanın modern köleliğin kanıtı olduğunu söylüyor.”