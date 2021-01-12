Artan Koronavirüs vakalarının ardından NBA yönetimi açıklama yaptı: Sezonu durdurmayı planlamıyoruz

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) üst üste tespit edilen Koronavirüs vakaları ve bunu takiben artan temaslı oyuncu ve teknik ekip sayıları, sezonun durdurulacabileceği fikirlerini gündeme getirdi. Bu konuda açıklamalarda bulunan NBA sözcüsü Mike Bass, sezonu durdurmayı planlamadıklarını ifade etti.

Philadelphia 76ers'ın biri sakat olmak üzere sekiz kişi oyuncu ile çıkması, Boston Celtics'in sekiz oyuncu ile hazırlanması, Miami Heat'in Boston Celtics karşısında, Dallas Mavericks'in New Orleans Pelicans karşısında maça çıkacak oyuncu grubunu oluşturamaması kamuoyunu NBA yönetiminin yeni kararlar alacağı fikrine itti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, yönetim sezonu devam ettirme görüşünde. ESPN'e konuşan NBA sözcüsü Mike Bass, bu sezon maçların ertelenebileceğini tahmin ederek sezona hazırlık yaptıklarını söylerken, sezonu durdurma gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.

Takım yöneticileri ve koçlar ise lig dengesinin sağlık protokolleri gereği bozulduğu düşüncesinde. Zira temaslı oyuncular 3-7 gün karantinada kalırken, Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular 10-14 gün karantinada kalmak zorunda.

Son dakikada gelen gelişmelere göre NBA yönetimi, Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans ve Boston Celtics-Chicago Bulls maçlarını iptal etti.