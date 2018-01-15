Artan jeopolitik risklerle döviz yükseldi, Borsa düştü

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyine yönelik operasyon yapma olasılığıyla euro 4.65 lirayı, dolar da 3.80 lirayı aşarken, Borsa İstanbul Endeksi sert düştü.

ECB\'nin, küresel finansal kriz sonrası uyguladığı \"aşırı gevşek para politikasını\" sıkılaştırmaya hazırlandığına ilişkin işaretlerin de etkisiyle euro 1.2293 dolara kadar çıkarken, içeride de 4.6579 lirayı gördü. Euro 24 kasım\'da 4.7046 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Euro kapanışa doğru 4.65 - 4.66 lira aralığında hareket ederken, dolar da, euro karşısında büyük ölçüde düşmesine karşın, parite etsikiyle 3.80 lirayı aştı ve 3.8021 liraya kadar çıktı.

Jeopolitik risklerle güne yüzde 0.31 düşüşle 114 bin 286 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, günün ilerleyen saatlerinde risklerin büyümesine bağlı olarak düşüşünü sürdürdü ve günü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamladı.