-ARTAN ET TÜKETİMİ HUBUBATA TALEBİ YÜKSELTTİ BURSA (A.A) - 16.08.2010 - Dünya hububat tüketiminin geçen sezona göre 20 milyon ton artışla 1 milyar 781 milyon tona ulaşması bekleniyor. Artan et tüketiminin de etkisiyle hububatların yem olarak kullanımının rekor seviye olan 755 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. AA muhabirinin Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) hazırladığı rapordan aldığı bilgiye göre, geçen sezon 1 milyar 785 milyon ton düzeyinde gerçekleşen dünya hububat üretiminin, Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 9 milyon ton azalışla, 1 milyar 776 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Konsey, 2010/11 sezonu için küresel hububat üretimi beklentilerinin ABD ve Çin'de iyileştiğini ancak Kanada, AB ve Rusya'da azaldığını belirtiyor. Dünya hububat tüketiminin ise aynı dönemler içinde 20 milyon ton artarak rekor seviye olan 1 milyar 781 milyon tona çıkması bekleniyor. Küresel tüketim öngörüsünde yapılan artışın nedeni, mısırın biyoetanol için önceden öngörülenden daha fazla kullanımı ve buğdayın yem olarak kullanımındaki yukarıya doğru ayarlama olarak gösteriliyor. Diğer önemli etken olarak, artan et tüketimine dikkat çekiliyor. Küresel hayvan yemi sektöründeki yükselen talebin etkisiyle hububatların yem olarak kullanımının rekor seviye olan 755 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. IGC, küresel hububat ticaretinin ise Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonunda, 2 milyon ton artışla 234 milyon tona çıkacağını belirtiyor. Konsey, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'daki yüksek ithalatların Yakın Doğu Asya ve Afrika'da Sahara Çölü'nün güneyinde yer alan bölgedeki azalmalarla kısmen dengelendiğini açıklıyor. Dünya hububat dönem sonu stoklarının ise geçen yılın 4 milyon altında 387 milyon ton seviyelerinde oluşacağı tahmin ediliyor. IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada) 2009/10 sezonunda 132 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtilen dönem sonu hububat stoklarının, 128 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor.