Artan döviz kuru, Emir İnanç'ı biyonik kulaktan etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, kulakları doğuştan duymayan Emir İnanç Ödemiş\'e (1) ameliyatla takılması düşünülen ve \'biyonik kulak\' olarak bilinen koklear implant, döviz kurundaki artış nedeniyle temin edilemiyor. Sağlık Bakanlığı ile firmalar arasındaki anlaşmazlıktan koklear implant alınamayınca ameliyatı yapılamayan minik Emir İnan\'ın ailesi, oğullarının duyabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Efeler\'de yaşayan, 3 yıllık evli Gülşah (30) ile Onur Ödemiş (31) çiftinin oğulları Emir İnanç\'ın özel hastanedeki doğumu sonrası yapılan testlerde, kulaklarının duymadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine minik Emir İnanç, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada da aynı testlerin uygulandığı Emir İnanç, bu kez Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Minik Emir İnanç\'a burada da bazı testler yapılıp, \'biyonik kulak\' olarak bilinen koklear implant takılması için ameliyat yapılmasına karar verildi. İnanç çifti, doktor tercihi nedeniyle İzmir\'deki Başkent Üniversitesi Hastanesi\'ne sevklerini isteyip, ameliyat için 9 Ağustos\'a gün aldı. Doğum günü olan, 1 yaşını dolduracağı 9 Ağustos\'ta çocuklarının ameliyat olmasını bekleyen çift, aldıkları haberle yıkıldı. Artan döviz kuru sonrası firmalar ile hastaneler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle koklear implant alımları durdurulunca ameliyat gerçekleştirilemedi.

\'BENİM SESİMİ, KENDİ ADINI DUYSUN\'

Yaklaşık 2 aydır oğlunun ameliyat olmasını beklediklerini belirten Gülşah Ödemiş, \"Çocuğumun bana \'Anne\' demesini en büyük isteğim. Benim sesimi, kendi adını duysun. Oğlumun, 18 aylık olana kadar dil gelişimi için duyabilmesi çok önemli. Eğer bu süreçte ameliyatı yapılırsa bu, oğlum için de benim için de iyi olacak. Devlet yetkililerinden bir an önce sorunun çözülüp, oğlumun ameliyatının yaptırılmasını istiyorum\" dedi.

\'ÖMÜR BOYU ÇALIŞSAK KARŞILAYAMAYIZ\'

Muhasebecilik yaparak, ailesinin geçimini sağlayan Onur Ödemiş ise \"Çocuğumuzun ameliyatını kendi imkanımızla da yaptırabiliriz ama bizim bütçemiz için bu çok zor. Bize çıkarılan fiyat tek kulak için marka ve kalitesine göre 100 ile 150 bin TL arasındaydı. İki kulak içinse 300 bin TL civarında bir maliyeti var. Koklear implantı kendi imkanlarıyla taktıranlar da var ancak devlet bize her 7 yılda bir değişim garantisi veriyor. Kendi imkanımızla taktırılırsa devlet bundan sonraki hiçbir aşamayı karşılamıyor. Bizim için çok pahalı cihazlar bunlar. Bütçemizi aşıyor. Belki de ömür boyu çalışıp da kazanamayacağımız paralar söz konusu. Bu nedenle devletin tekrar bu ameliyatlara başlayarak bu durumdaki çocuklara hayat vermesini istiyoruz\" diye konuştu.

\'SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR\'

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise sadece biyonik kulakta değil birçok üründe bu sıkıntının yaşandığını belirterek, \"Bu da dövizde yaşanan dalgalanmadan kaynaklanıyor. Ama çok önemli hayati konuların ameliyatı yapılıyor. Diğerleri ise sadece erteleniyor. Bu konu Sağlık Bakanlığı ile firmalar arasında yaşanan bir konu ve çözülmesi için de çaba sarf ediliyor\" dedi.

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