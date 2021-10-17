Artan doğalgaz fiyatları BOTAŞ'ı vurdu; kurumun borçlanması 3 kat artacak

Bu yılki 38.5 milyar lira borç alan kamu teşebbüsleri önümüzdeki yıl ise 67.1 milyar borçlanacak. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) borçlanmada rekor kırarken, doğalgaz fiyatları nedeniyle BOTAŞ’ın borcu üçe katlanacak. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) borçlanma ihtiyacı önümüzdeki yıl yüzde 74.5 oranında artarak 38.5 milyar liradan 67.1 milyar liraya çıkacak.

BOTAŞ 3.1 kat fazla borçlanacak

Tarım ve enerjide yaşanan sorunlar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile BOTAŞ'ı (Boru Hatlarıyla Petrol Taşımacılığı) derinden etkiledi. Bu yıl 538 milyon lira borçlanacağı öngörülen TMO'nun gelecek yıl 9 kat artışla 5 milyar 153 milyon lira borçlanmak zorunda kalacağı hesaplandı. Doğalgaz ve kur artışından ciddi şekilde etkilenen BOTAŞ'ın da borçlanma ihtiyacı bu yıla göre 3.1 kat artarak 5.2 milyar liradan 16 milyar 360 milyon liraya fırlayacak.