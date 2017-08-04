Art arda yaşamını yitiren kardeşlerin ablalarında, bulaşıcı hastalığa rastlanmadı

Hatay, Antakya'da yüksek ateşle kaldırıldıkları hastanede aynı gün art arda hayatını kaybeden Suriyeli iki kardeşin ablaları 5 yaşındaki Ayşe Rahmun’un tetkiklerinde bulaşıcı hastalığa rastlanmadı.

Antakya'da yaşayan Suriyeli mülteci Rahmun Ailesi’nin çocukları 2 yaşındaki Halit ile 7 aylık Abdurrahman aniden ateşlenip bir gün içinde peş peşe yaşamını yitirmişti. Antakya Devlet Hastanesi'nde çalışan Çocuk Doktoru Hasan Aşkar, iki çocuğun yaşamını yitirmesiyle ilgili "Önce zatürre tanısı koyduk ama bu kadar hızlı öldürmesi üzerine meningokoksemi olduğunu düşündük Tanı konmadan çok hızlı bir ölüm oldu" demişti.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Hatay Sağlık Müdürlüğü yetkilileri önceki gün, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurabilme hayaliyle 4 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçıp, Antakya’ya yerleşen Rahmun Ailesi’nin evinde giderek, koşulları yerinde inceledi. Halk Sağlığı uzmanları, küçük Ayşe’yi hastaneye götürüp tetkik yaptırdı. Ayşe’de hastalığa ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak, koruyucu amaçlı 2 günlük ilaç tedavisi uygulandı. Her gün anne ve babasıyla kardeşleri Halit ve Abdurrahman’ın mezarına giden Ayşe, mezarın üzerine dikilen çiçekleri suladı. 2 çocuğunun ölümünde doktorların ihmali olduğunu ve zamanında müdahale edilemediğini öne süren baba Muhammet Rahmun, çocuklarının ölüm nedenini öğrenebilmek için şikâyetçi olup, otopsi yapılmasını isteyeceğini belirtti. Rahmun, “Ancak bunu yapmadan önce hocalara danışıp, mezarlarının açılmasının günah olup olmadığını soracağım” dedi.