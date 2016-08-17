Art arda iki bebek cinayeti!

Adana'da, evlilik dışı ilişki sonucu doğan 2 günlük bebeğini, babasının mezarına gömerek öldürüren üniversite öğrencisi bir kadın cezaevine gönderilirken; Şanlıurfa'da bir kadın evde doğum yaptığını ve bebeği odunluktaki bir poşete koyarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Hürriyet'te yeralan habere göre, Adana'da evlilik dışı ilişki sonucu doğan 2 günlük bebeğini, babasının mezarına gömerek öldürdüğü iddia edilen üniversite öğrencisi kadın cezaevine gönderildi.

Seyhan ilçesine ikamet eden üniversite öğrencisi M.D. (27), iki gün önce evinin tuvaletinde dünyaya gelen erkek çocuğunu Baklalı köyündeki babası A.D'nın mezarına gömerek öldürdü. Bunun üzerine M.D'yi gözaltına alan polis ekipleri, kadının ifadesi doğrultusunda bebeğin cesedini buldu. Mezardan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi ifadesinde, hamileliğini ailesinden gizlediğini belirterek bebeğinin ölü dünyaya geldiğini ve durumdan kimsenin haberi olmaması için de babasının mezarına gömdüğünü iddia etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, annenin verdiği ifadeye rağmen ilk bulguların, bebeğin mezara gömülerek öldürüldüğü yönünde olduğunu ve kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceğini açıkladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kadın da, ablasının evinde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Eyyübiye Devlet Hastanesi'ne gelen yeni doğum yapmış Beyazgül Ç. (20), yapılan tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde ablası H.K'ye ait Yusufpaşa Mahallesi'ndeki evde doğum yaptığını ve bebeği odunluktaki bir poşete koyduğunu itiraf etti.

Söz konusu adrese giden polis ekipleri, ağzı bağlanmış bir poşette yeni doğmuş bir erkek bebek cesediyle karşılaştı. Bebeğin cansız bedeni, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili Beyazgül Ç, tedavisinin ardından gözaltına alındı.