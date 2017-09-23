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Arsuz'da orman yangını (2)

YANGINI PKK'LI TERÖRİSTLER ÇIKARMIŞ Hatay'ın Arsuz İlçesi'ndeki orman yangını, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı ve 3 iş makinesiyle müdahaleyle kontrol altına alındı

23 Eylül 2017 23:56

YANGINI PKK\'LI TERÖRİSTLER ÇIKARMIŞ
Hatay\'ın Arsuz İlçesi\'ndeki orman yangını, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı ve 3 iş makinesiyle müdahaleyle kontrol altına alındı. 4 hektarlık alanın zarar görüğü orman yangınını, PKK\'lı teröristlerin çıkardığı belirlendi. Amanos Dağları\'nda güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında sağlanan sıcak temasın ardından kaçan teröristlerin, zaman kazanmak ve izlerini kaybettirmek için ormanı ateşe verdiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin, teröristleri etkisiz hale getirilmek için bölgedeki operasyonu devam ediyor. 

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