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Arsuz İlçe Jandarma Komutanı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Gözaltına alınan Üsteğmen Burak İnan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi

16 Ekim 2018 21:16

Hatay'da Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı görevine yaklaşık bir buçuk ay önce atanan Burak İnan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı eş zamanlı 'FETÖ' operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen  Burak İnan, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Üsteğmen Burak İnan’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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