Arslan'ın akıl sağlığı kontrol edilecek

Danıştay 2. Dairesi üyelerine yönelik saldırının sanığı Alparslan Arslan'ın, Sincan Cezaevi'ndeki koğuşunda yangın çıkardığı gerekçesiyle “kamu malına zarar verme” suçundan yargılandığı davaya Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



Duruşmaya sanık Arslan ve Ankara Barosu tarafından Arslan'a müdafi olarak atanan avukat Reşit Taşdemir katıldı. Arslan'ın babası İdris Arslan da duruşmayı izledi.



Sanık Arslan, avukat istemediğini belirterek, savunmasını kendisinin yapacağını, ayrıca duruşmalardan vareste tutulmak istediğini ifade etti. Avukat Taşdemir de sanık Arslan'ın kendisine zarar verme ihtimaline rağmen koğuşunda yangın çıkartmasının normal bir insanın yapmayacağı bir davranış olduğunu savunarak, Arslan'ın olay sırasında psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu öne sürdü.



'Arslan'ın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılsın'



Arslan'ın yaklaşık 10 aydır ailesi ile görüşmek istemediğini, bu durumun bile sanığın psikolojisinin bozuk olduğunu gösterdiğini iddia eden Taşdemir, Arslan'ın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine ilişkin rapor alınmasını talep etti.



Tanıklar konuştu...



Duruşmada tanık olarak dinlenen Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanları, Arslan'ın tutulduğu tek kişilik odanın kapısındaki delikleri ıslak gazete ile kapayarak, yatağını yakmak suretiyle yangın çıkardığını ve kapının altından çıkan duman üzerine yangını fark edip, müdahalede bulunduklarını söyledi. Tanıklar, yangın sırasında odanın bahçeye açılan penceresinin de Arslan tarafından kapatılmış olduğunu gördüklerini belirtti.



Cumhuriyet Savcısı Adem Derin de sanık Arslan'ın suçu işlediği sırada akıl ve şuurunun yerinde bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt olduğunu ve bu konuda uzman doktor gözetimine alınarak rapor alınmasını istedi.



Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi



Hâkim Mustafa Kara, sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının talepleri doğrultusunda sanık Alparslan Arslan'ın, üzerine atılı suçu işlediği sırada akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti ve sanığın resmi bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına gerek bulunup bulunmadığına dair Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan uzman hekim görüşü alınarak, rapor hazırlanmasına karar verdi.





