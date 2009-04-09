Arslan'a 3 yıl 4 ay hapis

Danıştay üyelerine saldırı davası sanığı Alparslan Arslan, cezaevinde yatağını yaktığı gerekçesiyle yargılandığı davada, ''kamu malına zarar vermek'' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinde, Arslan'ın hazır bulunmadığı duruşmaya, Ankara Barosu tarafından Arslan'a müdafi olarak atanan avukat Reşit Taşdemir katıldı.



Hakim Mustafa Kara, Arslan'ın, olay tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sevk edildiği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporunun gönderildiğini bildirdi.



Kara, raporun, ''Arslan'da gros bir psikopataloji düşünülmediği, ancak hakkında kesin kanaat oluşturulabilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması gerektiği'' yönünde olduğunu açıkladı.



Cumhuriyet Savcısı Adem Derin ve sanık avukatı Taşdemir, Arslan'ın akıl sağlığı konusunda kesin kanaat oluşturulabilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti.



Hakim Kara, gönderilen ön raporda, sanıkta ''gros bir psikopataloji düşünülmemesi ve Arslan'ın ilk duruşmadaki durumu göz önüne alınarak'', bu talebin reddedildiğini bildirdi.



Bunun üzerine esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Derin, Arslan'ın, tutuklu olarak bulunduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki odasında, sigara yakmak üzere kullandığı çakmakla yatağını tutuşturarak, ''kamu malına zarar verme'' suçunu işlediğini ifade etti. Derin, Arslan'ın, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ''kamu malına zarar verme'' suçunu düzenleyen hükümleri uyarınca, 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Müvekkilinin beraatini isteyen avukat Taşdemir, müvekkilinin cezalandırılması durumunda, lehine olan yasa hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.



Kararı açıklayan Hakim Kara, Arslan'ın, ''kamu malına zarar vermek suçundan'' 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurularak, cezasının 3 yıl 4 aya indirildiğini bildirdi.





Arslan'ın sevk edildiği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mahkemeye gönderdiği 9 Mart 2009 tarihli raporda, Arslan'ın yatağı yakmasıyla ilgili bilgi vermediği belirtildi.



‘Kendisini kötü gösterme eğilimi saptandı’



Ruhsal muayene sonucunda, genel görünümde, Arslan'nın kişisel bakımında azalma saptandığı, sandalyeye oturmamak konusunda ısrar ettiği ifade edilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

''Görüşme süresi boyunca ayakta olan Alparslan Arslan'ın bilinci açıktı. Kooperasyon kurulabiliyor, sorulan sorulara negativist tutumu neticesinde olduğu düşünülen yandan cevaplar veriyor veya cevap vermeyi reddediyordu. Yer, zaman, kişi yöneliminde bozulma yoktu. Duygulanımında minimal anksiyete halinin yanı sıra, affektinin zaman zaman uygunsuz olduğu görüldü. Düşünce içeriğinde, yapısında herhangi bir bozukluk düşünülmedi. Düşünce akışının yavaşlamış olduğu görüldü. Davranışlarında negativist tutumunun yanı sıra, kendini olduğundan kötü gösterme eğiliminde olduğu saptandı. Cezaevi idaresi tarafından kendisi için planlanan psikososyal yardım programında kendisi ile sohbet edildiği, herhangi bir ilaç almadığı öğrenildi.



Bu haliyle gros bir psikopataloji düşünülmemekle birlikte, hasta hakkında kesin kanaat oluşturulabilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınabilmesi ve gözlem neticesi nihai raporun düzenlenmesi için bu hastaneye sevki uygun görülmüştür.''

