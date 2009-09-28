Birinci Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında Danıştay saldırısı Alparslan Arslan yine olay çıkardı. Duruşma salonundan çıkmaya çalışan Arslan’a jandarmalar müdahale etti. Arslan kısa süreli baygınlık geçirdi.



Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılara ilişkin dava ile birleştirilen birinci 'Ergenekon' davasının 111. duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılıyor.



Duruşmaya emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 28 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar Güler Kömürcü Öztürk, Rafet Arslan, İbrahim Benli, Aykut Metin Şükre ve İhsan Göktaş katıldı.



Duruşma başlamadan önce saçı sakalı birbirine karışmış olduğu gözlenen Alparslan Arslan salondan dışarı çıkmak istedi.



Jandarma görevlilerince yerine oturtulan Arslan, 'Bırakın beni' diye bağırdı. Bunun üzerine Başkan Şengün, 'Oturtun' dedi.



Ardından Arslan, bir süre jandarma görevlilerince zorla yerinde oturtuldu. Arslan, kısa bir süre baygınlık geçirdi.



Arslan'a 'sağlam' raporu verilmişti



Askerler, daha sonra ellerini Arslan'ın üzerinde tutarak hareket etmesini engellemeye çalıştı.



Direnmeye devam edince askerler tarafından salondan dışarı çıkartılan Arslan, salondan ayrılırken sanık bölümünde koruma amacıyla yapılan tahta paravana tekme attı.



Ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilen Alparslan Arslan’a sağlam raporu verilmişti.



Reddi hakim talebi



Bu arada, duruşmada İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in avukatları, hakimin çekilmesini istedi.



Duruşmaya ara verildi.