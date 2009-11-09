Arslan, Ergenekon davasında olay çıkardı

Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine küfreden sanıklardan Arslan, Yıldırım'ın üzerine yürüdü.



Olayın ardından jandarma Arslan'ı mahkeme salonundan çıkarttı.



Danıştay’a saldırı davasının da birleştirildiği Birinci Ergenekon davasının görülmesine devam ediliyor. Silivri Cezaevi’ndeki görülen 94 sanıklı davada, 120'inci duruşmasına aralarında İşçi Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek ve Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de bulunduğu 23 tutuklu sanık katıldı.



Duruşmada tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım savunma yapıyor. Danıştay davasının Birinci Ergenekon davasıyla birleştirilmesinde etkili olan Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olayına yönelik açıklamalarda bulundu.



Gazeteye ilk iki bombayı kendisinin attırdığını söyleyen Yıldırım, ancak bu bombaların patlamadığını söyledi.



Osman Yıldırım, Cumhuriyet’e atılan ve patlayan üçüncü bombanın kendisiyle ilgisi olmadığını, o bombayı Alparslan Arslan’ın attığını söyledi.



Danıştay Saldırısı’na da değinen Yıldırım, saldırı öncesi Alparslan Arslan’ı uyardığını ve “Bu işi sana verenleri bir çağır da bana da teklif etsinler" dediğini söyledi. Yıldırım, Danıştay saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.