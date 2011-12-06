-Arslan duruşmada bayıldı İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 202. duruşmasında, bir sanığa küfretmesi nedeniyle salondan çıkarılmak istenen Alparslan Arslan bayıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık ile başka suçtan hükümlü Sedat Peker katıldı. Tutuklu sanıklar Mehmet Fikri Karadağ ve Ergün Poyraz ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada çapraz sorgusu süren tutuklu sanık Boğaç Kaan Murathan'a, mahkeme heyeti üyesi Sedat Sami Haşıloğlu, ''Olgun Peker'in işkence gördüğü için çocuk yapma yetisini yitirdiğini söylüyorsunuz, ama 2 yaşında çocuğu var. Sürekli olarak neden bu konuyu dile getiriyorsunuz?'' diye sordu. Murathan, ''2004 yılındaki olaylar sorulduğu için o konuyu dile getirdim. Olgun tedavi gördükten sonra çocuk yapma yetisini geri kazanmıştır'' şeklinde cevap verdi. Hakim Haşıloğlu'nun, ''Sedat Peker'in milyarlarca dolar serveti var mı?'' sorusu üzerine Murathan, ''Bu bahsedilen çok ciddi bir para. Bu parayı bankalarda gizleyemezsiniz. Bu paranın saklanabileceğini düşünmüyorum'' dedi. Bu cevap üzerine söz alan tutuklu sanık Bedirhan Şinal, ''Ben polisteki belgelerde Sedat Peker'in, 2-3 milyar dolar parası olduğunu gördüm. Bu parayı yanındaki adamlara şirket kurarak, borsaya, kulüplere aktardı. Kara para aklayarak, Türk ticaretine soktu bu paraları. Sedat bey akıllı adamdır. Aklıyla dalga geçilecek biri değildir. Adamlarını kulüplerin başına geçirdi. Sivasspor'un başına. Ben sadece bana anlatılanları aktarmak istedim'' diye konuştu. Şinal'in sözleri üzerine söz almak isteyen Sedat Peker'e mahkeme heyeti başkanı Hasan Hüseyin Özese izin vermedi. Hakim Haşıloğlu'nun, ''Bedirhan Şinal, sizden, avukatınızdan, Sedat Peker'den kendisi için maddi menfaat istedi mi?'' sorusuna Murathan, ''Benden yana böyle bir talebi olmadı'' şeklinde cevap verdi. Bu sırada tutuklu sanık Alparslan Arslan, Boğaç Kaan Murathan'a küfür etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin isteği üzerine jandarma görevlilerince ağzı kapatılarak salondan çıkarılmaya çalışılan Arslan bayıldı. Bunun üzerine Arslan, jandarma görevlilerince ellerinden ve ayaklarından tutulup taşınarak duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya, Boğaç Kaan Murathan'ın çapraz sorgusuyla devam ediliyor. Bu arada, Silivri'de dün itibariyle yeniden kullanılmaya başlanan duruşma salonunun yanında bulunan kafeteryayı, gider borularının tıkanması nedeniyle su bastı. Bu nedenle kafeterya ve içinde bulunan basın odası boşaltıldı.