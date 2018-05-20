Arşivden Muharrem İnce çıktı; eşeğe ters binmiş, elinde çayı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı okurlarıyla paylaştı.

Fotoğrafta, eşeğe ters binen İnce'nin elinde çay bardağı olduğu görülüyor. Söz konusu fotoğrafı, İnce'nin albümünü ele geçiren bir dostundan aldığını belirten Hakan, "İspanyol paça pantolon giyen, yan taraftan bir heybe sarkıtan, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhöyük köyünden şehre doğru yola çıkacak gibi duruş sergileyen; bu adam, Muharrem İnce’nin ta kendisidir" ifadesini kullandı.