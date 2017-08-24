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(Arşiv görüntülerle) FETÖ'nün İBB'yi işgali iddianamesi kabul edildi (1)

*Davanın ilk duruşması 27 Kasım'da Silivri'de görülecek

24 Ağustos 2017 21:26

*Davanın ilk duruşması 27 Kasım\'da Silivri\'de görülecek. Haber: Özden ATİK İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) işgal edilmesine ilişkin 50 asker hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Mustafa Varank\'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu 152 kişinin ise yaralandığı işgal sırasındaki olaylara yönelik davanın ilk duruşması 27 Kasım\'da Silivri\'de görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İBB\'yi işgale giden 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4 .Bölük emrinde görevli biri albay, 3\'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, 2\'si uzman çavuş ve 42\'si er olan toplam 50 tutuklu asker hakkındaki iddianame kabul edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen davanın duruşması, 27-28 Kasım tarihlerinde Silivri\'de yapılacak. 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR İddianamede, işgale giden şüpheli askerlerden yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut tarafından halka ve emniyet güçlerine karşı silahla ateş açıldığı, güvenlik güçlerince yapılan silahlı müdahelede bu 3 kişinin öldürüldüğü de yer alıyor. Toplam 50 şüpheli hakkındaki iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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