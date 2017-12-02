(Arşiv Görüntü) Zarrab'ın mal varlıklarına el konulması kararı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz\'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin ve irtibatlı olduğu şahısların yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiğine, mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldığından şüpheli Rıza Sarraf ve diğer şüphelilerin, gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olması nedeniyle şüpheli Rıza Sarraf ile çocuğu Alara Sarraf\'ın ve belirtilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlıklarına) el konulmasına karar verilmiştir\" denildi.



Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ile Ebru Gündeş\'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.





İSİMLER ŞÖYLE;



Rıza Sarraf



Alara Sarraf



Hüseyin Sarraf



Şebnem Sarraf



Can Sarraf



Mehmet İbrahim Burhanettin



Behruz Büyükoğlu



Mehmet Mehdi Culazade



German Ghanbarı Arablou



Hüseyin Karabeyli



Bahram Dargahi Moghaddam



Aydın Harezi



Serdar Güneş



Ali Hosein Zadeh



Göksel Kum



Perviz Leki



Ahmet Saygın



Omıd Mohagilegh Eromi



Moshtaghl Mohammad Ali



Babak Nahani



Hüseyin Nobari



Mohammad Reza Pashapournıku



Ali Polat