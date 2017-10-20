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(Arşiv Görüntü) Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

20 Ekim 2017 20:23

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Zap bölgesinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27\'ye yükseldi. Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis\'te, Suriye\'nin kuzeyinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK\'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi. Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

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