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(Arşiv Görüntü) Van Gürpınar'da düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - VAN Gürpınar'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

20 Ağustos 2017 14:42

ANKARA, (DHA) - VAN Gürpınar\'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; \"Van Gürpınar’da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

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