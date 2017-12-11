(Arşiv Görüntü) Uşak Başsavcılığı'ndan 32 avukat hakkında 10'ar yıl hapis istemi

Kadir ÖZEN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında, otoparkın giriş çıkışlarını araçlarıyla kapattıkları gerekçesiyle \'ulaşım araçlarını alıkoyma\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 10\'ar yıl hapis istemiyle dava açtı. Uşak Adliyesi otoparkında 14 Haziran 2016\'da bir avukata ait otomobilin, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirilmesi üzerine başlayan tartışma yeni bir boyuta taşındı. Uşak Adliyesi otoparkında avukat Feride Evran\'a ait otomobil, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirildi. Avukatlar, iki gün sonra 16 Haziran\'da adliye girişinde otomobilleriyle eylem yaptı. Basın açıklaması yapan avukatlar, \"Adliye bahçesinde boş bir şekilde hâkim, savcı otoparkı dururken, avukatlara ayrılan yer adliye çalışanları, resmi araçlar, engelli araçları, vatandaşlarımızla birlikte kontrolsüz biçimde kullanılmaya terk edilmiş ve yetersiz kalmıştır. Bu konu iyi niyetle diyalog içerisinde görüşmelerle çözülmeye çalışılmış, ancak iyi niyetimize yeterli samimi gayret gösterilmemiştir. Alternatif çözümler sunmamıza karşın olumlu yaklaşılmamıştır. Kısa bir süre önce bir meslektaşımızın aracı adliye bahçesinden Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün genelgesine aykırı olarak çekiciyle götürülmüştür. Bu durum mevzuata aykırı olduğu gibi avukatlık mesleğine karşı yapılmış onur kırıcı bir davranıştır. Kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu olayı gerekli yasal müracaat yollarıyla yargıya ve idari makamlara intikal ettireceğiz. Avukat arkadaşlarımızın yapacağı bununla sınırlı kalmayacak\" diyerek, eylem yapmıştı.\" Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Uşak Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan\'ın da bulunduğu 32 avukat hakkında TCK\'nın 223/1, 223/4, 109/1, 109/3-b, 43/2-1, 37 ve 53 maddelerince 10\'ar yıl hapis istemiyle, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. BARO BAŞKANI\'NDAN AÇIKLAMA Sanıklardan, Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: \"Duruşmaya yetişmeye çalışan avukat arkadaşımız, boş yer bulamadığı için resmi araçlara ayrılan yere aracını park etmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet Başsavcısı\'nın bizzat verdiği talimatla, arkadaşımızın aracı yönetmeliğe aykırı bir şekilde çekiciyle otoparktan çektirilmiştir. Avukatların onurunu kıran bu hukuksuz olayı protesto etmek, basına sesimizi duyurmak amacıyla 16 Haziran\'da o dönemki Baro Başkanı\'mızca basın açıklaması yapılmış ve otoparktaki yetersizliği göstermek amacıyla da 32 avukat arkadaşımız araçlarıyla gelip, otoparka park ettiğinde araçlarını otoparkın almadığı araçların dışarda kaldığı basın tarafından da görülmüştür. 8 Kasım\'da kendilerine otopark tahsis edilmesini isteyen 32 avukat hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 yıl hapis cezası istenirken, aynı tarihte Kayseri\'de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın avukatlara tahsis ettiği otoparkın açılışı yapılmaktadır. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı meslektaşları olan avukatlara gereken değeri vererek otopark tahsis etmektedir. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı da meslektaşları olan avukatları 10 yıl hapislerde süründürmek için dava açmaktadır.\"